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Spor

Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

TFF 3. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Cüneyt Biçer 1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

IHA20 Temmuz 2022 Çarşamba 15:46 - Güncelleme:
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TFF 3. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da teknik direktörlük görevine getrilen Cüneyt Biçer 1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Kulüp Başkanı Mehmet Şimşek, Başkan Vekili Erkan Koca ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Cüneyt Biçer, siyah-kırmızılı ekiple 1 yıllık sözleşme imzaladı. İzmirli teknik adamın yardımcılığını ise Cem Yılmaz, Muammer Girgin ve Sezgin Turan yapacak. 46 yaşındaki teknik direktör Cüneyt Biçer, daha önce Karşıyaka ve Şanlıurfaspor'u çalıştırmıştı.

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