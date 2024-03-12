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Spor

Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Önder Karaveli oldu

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da teknik direktörlük görevine Önder Karaveli getirildi.

IHA12 Mart 2024 Salı 16:18 - Güncelleme:
Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Önder Karaveli oldu
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Eskişehirspor'da göreve getirilen teknik direktör Önder Karaveli için Eskişehirspor tesislerinde imza töreni düzenledi.

Eskişehirspor'da Gölbaşı Belediyespor karşılaşmasından alınan mağlubiyet sonrası teknik direktör Levent Kartop istifasını vermişti. İstifa sonrasında takımın başına geçecek isimin Önder Karaveli olacağı duyurulmuştu. Eskişehir Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Önder Karaveli imzayı atarak resmen göreve başladı. Eskişehirspor Başkanı Erkan Koca ise, Önder Karaveli'nin Eskişehirspor'da göreve başlamasında pay sahibi olan bilim adamı Ahmet Başal'a teşekkür etti.

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