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Spor

Eskrim Dünya Şampiyonası'nda ana tablo müsabakaları yapıldı

İtalya'nın Milano şehrinde düzenlenen Eskrim Dünya Şampiyonası'nda kadınlar kılıç kategorisinin ana tablo müsabakaları yapıldı.

28 Temmuz 2023 Cuma 01:44 - Güncelleme:
Eskrim Dünya Şampiyonası'nda ana tablo müsabakaları yapıldı
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Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Milano şehrinde düzenlenen şampiyonada milli eskrimci Nisanur Erbil, kılıç kategorisinde 30'uncu olurken Deniz Selin Ünlüdağ ise 61'inci sırada yer aldı.

Takım ön eleme karşılaşmalarında mücadele eden Muhammed Anasız, Muhammed Furkan Kalender, Furkan Yaman, Enver Yıldırım'dan oluşan erkekler kılıç takımı; Kolombiya, Macaristan, İran, Ukrayna ve Mısır ile yaptığı maçlar sonucu organizasyonu 14'üncü takım olarak tamamladı.

Organizasyonda Kadınlar Kılıç Milli Takımı, 29 Temmuz Cumartesi günü ön eleme karşılaşmalarına çıkacak.

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