Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final ve yarı finali için yapılacak kura çekimi 11 Mart Çarşamba günü (Bugün) saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Kulüp yetkililerinin katılımıyla yapılacak kura çekimi İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu'nda gerçekleşecek.

Gruplarını ilk sırada bitiren Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş ile en iyi grup ikincisi Konyaspor, çeyrek finalde seri başı olma hakkı elde etti. Çeyrek final, tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların sahasında oynanacak. Grup aşamasında birbirleriyle karşılaşan ekipler, çeyrek finalde eşleşemeyecek.

ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR;

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Samsunspor, Konyaspor, Alanyaspor, Gençlerbirliği

SERİ BAŞI TAKIMLAR

Beşiktaş, Galatasaray, Samsunspor, Konyaspor

SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR

Fenerbahçe, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Alanyaspor

ÇEYREK FİNAL TARİHLERİ

Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları, 21, 22 ve 23 Nisan'da yapılacak.