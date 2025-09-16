İSTANBUL 27°C / 17°C
Spor

Espanyol evinde hata yapmadı

İspanya La Liga 4. hafta kapanış maçında Espanyol sahasında Mallorca'yı ağırladı. RCDE Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 3-2 kazandı.

16 Eylül 2025 Salı 01:20
Espanyol evinde hata yapmadı
İspanya La Liga 4. hafta kapanış maçında Espanyol sahasında Mallorca'yı ağırladı.

RCDE Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 3-2 kazandı.

Espanyol, maçın 20. dakikasında Pere Milla ile öne geçti.

Roberto Fernandez 34. dakikada skoru 2-0 yaptı.

Mallorca'da Vedat Muriqi 45. dakikada penaltıdan farkı bire indirdi.

Espanyol'da Pere Milla 45+3.dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Ev sahibi ekip ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Maçın 65. dakikasında konuk ekip adına Vedat Muriqi tekrar sahneye çıktı skoru 2-2'ye getirdi.

Espanyol'da Kike Garcia 81. dakikada penaltıyı gole çevirdi ve takımını 3-2 öne geçirdi.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Katalan ekibi sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu skorla birlikte yenilgisiz Espanyol, 10 puanla 3. sıraya yükselirken, galibiyetle tanışamayan Mallorca 1 puanla 19. sırada yer aldı.

