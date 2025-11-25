İSTANBUL 16°C / 11°C
Spor

Espanyol, evinde Sevilla'yı devirdi

Espanyol, La Liga'nın 13. haftasında Sevilla'yı 2-1 mağlup ederken galibiyet golleri Pere Milla ve Roberto'dan geldi. Konuk ekipte Marcao'nun golü puan için yeterli olmadı.

HABER MERKEZİ25 Kasım 2025 Salı 01:34 - Güncelleme:
Espanyol, evinde Sevilla'yı devirdi
İspanya La Liga'nın 13. haftasında Espanyol ile Sevilla karşı karşıya geldi.

RCDE Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Espanyol, 2-1'lik skorla kazandı.

Espanyol'a galibiyeti getiren golleri, 48. dakikada Pere Milla ile 84. dakikada Roberto Fernandez kaydetti. Sevilla'nın tek golünü ise 86. dakikada Marcao attı.

Sevilla'da Marcao, takımının tek golünü kaydetti ve 90 dakika sahada kaldı.

Öte yandan Sevilla'da Batista Mendy ise 71 dakika oyunda kaldı.

Bu sonucun ardından Espanyol, puanını 21'e yükseltti. Sevilla, 16 puanda kaldı.

İspanya La Liga'nın gelecek haftasında Espanyol, Celta Vigo deplasmanına gidecek. Sevilla, Real Betis'i konuk edecek.

