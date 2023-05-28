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Spor

Espanyol, La Liga'ya veda etti

İspanya La Liga'nın 37. haftasında Valencia ile Espanyol karşı karşıya geldi. Mestalla Stadyumu'ndaki mücadele 2-2 sona erdi. Espanyol, bu sonucun ardından küme düştü.

28 Mayıs 2023 Pazar 22:25 - Güncelleme:
Espanyol, La Liga'ya veda etti
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La Liga'nın 37. haftasında Valencia ve Espanyol karşı karşıya geldi. Valencia, Diego Lopez Noguerol ile 38'de öne geçti. Espanyol önce 40'ta Cesar Montes ile skoru eşitledi, ardından 50. dakikada Martin Braithwaite ile öne geçti. Valencia, 90+2'de Samuel Lino'yla bulduğu golle 1 puanı kurtardı.

Valencia'da milli futbolcumuz Cenk Özkaçar, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonucun ardından Valencia, 41 puana yükseldi. Espanyol ise 36 puana yükselmesine rağmen ligin bitimine bir hafta kala küme düştü.

Valencia, ligde gelecek hafta Real Betis deplasmanına gidecek. Espanyol sahasında Almeria'yı ağırlayacak.

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