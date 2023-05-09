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Spor

ESPN, THY Avrupa Ligi maçlarını yayınlayacak

Amerikan spor kanalı ESPN'in, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon kalan maçlarını ve gelecek sezonun tamamını yayınlayacağı duyuruldu.

AA9 Mayıs 2023 Salı 01:24 - Güncelleme:
ESPN, THY Avrupa Ligi maçlarını yayınlayacak
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Amerikan spor kanalı ESPN'in, THY Avrupa Ligi'nde 2022-23 sezonunun kalan maçlarını ve gelecek sezonun tamamını yayınlayacağı duyuruldu.

Organizasyonun internet sitesindeki açıklamaya göre, Avrupa'nın en önemli kulüplerinin mücadele ettiği turnuva, ABD'deki basketbolseverlerle de buluşacak.

ESPN ile Avrupa Ligi yönetimi, bu sezonki play-off 5. maçları ile dörtlü final ve 2023-24 sezonunun yayın hakları için anlaştı.

Play-off 5. maçları 9-10 Mayıs, Litvanya'nın Kaunas kentinin ev sahipliği yapacağı dörtlü final ise 19-21 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

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