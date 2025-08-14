İSTANBUL 30°C / 24°C
Spor

Esposito için resmi açıklama: Beşiktaş'ın ilgisi oldu

İtalya Serie B ekiplerinden Spezia'da forma giyen Salvatore Esposito'nun menajeri Mario Giuffredi, Beşiktaş'ın oyuncusuyla ilgilendiğini söyledi.

14 Ağustos 2025 Perşembe 19:23
Serie B takımlarından Spezia'da oynayan Salvatore Esposito'nun menajeri Mario Giuffredi, oyuncusunun geleceği ile alakalı açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ İLGİLENİYOR"

İtalyan futbolcuyla Beşiktaş'ın ilgilendiğini belirten Giuffredi, ek olarak bir başka Türk kulübünün de Esposito ile ilgileniğini aktardı.

"SERİE A'YI HAK EDİYOR"

Oyuncusundan övgüyle bahseden Giuffredi, "Esposito, müthiş bir sezonun ardından Serie A'da oynama hakkını fazlasıyla kazanmış durumda. Ben onu tüm zamanların en az değer verilen oyuncularından biri olarak görüyorum. Şu anda Spezia ile sözleşmesi bulunuyor, ancak eğer bir Serie A kulübü ona şans verirse, potansiyelini tamamen ortaya koyabileceğine inanıyorum." dedi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Serie B'de 37 maça çıkan 24 yaşındaki orta saha, 7 gol ve 10 asist kaydetti.

