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Spor

Paris'te bir madalya daha! Tebrikler Esra Yıldız Kahraman

Milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman, kadınlar 57kg yarı finalinde Tayvan'dan Yu Ting Lin'e mağlup oldu ve oyunları üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı.

AA7 Ağustos 2024 Çarşamba 22:53 - Güncelleme:
Paris'te bir madalya daha! Tebrikler Esra Yıldız Kahraman
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman, yarı finalde Tayvanlı Lin Yu Ting'e kaybederek bronz madalya kazandı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda boks branşının kadınlar 57 kilo yarı final mücadelesi yapıldı.

Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Tayvanlı Lin Yu Ting'e 5-0 yenilerek finale çıkma şansını kaybetti ve bronz madalya elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak müsabakayı salonda izledi.

"NASİBİMİZDE BRONZ MADALYA VARMIŞ"

Esra Yıldız Kahraman karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Tabii ki hedefim şampiyonluktu. Benim için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Talihsizlikler de beni buldu. Dün biraz rahatsızlandım. Tabii ki daha iyi bir performans gösterebilirdim. Hayırlısı böyleymiş. Nasibimizde bronz madalya varmış. Önümüzde Los Angeles var. Umarım orada da altın madalya kazanırım. Beni seven, sevmeyen, tanımayan, dua eden herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

  • Esra Yıldız Kahraman
  • bronz madalya
  • Taiwan Yu Ting Line

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