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Spor

Eşref Apak çekiç atmada 9. sırada kaldı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde erkekler çekiç atma finalinde mücadele eden milli atlet Eşref Apak, 9. oldu.

AA4 Ağustos 2021 Çarşamba 15:50 - Güncelleme: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 15:50
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Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizm yarışları, Tokyo Olimpiyat Stadı'nda devam ediyor.

Çekiç atmada Atina 2004'te gümüş madalya kazanan 39 yaşındaki milli atlet, Tokyo 2020'de finalde performans sergiledi. Eşref Apak, yaptığı 6 atışta en uzak mesafeye 76.71'de ulaştı. Üst üste 5. olimpiyatına katılan milli sporcu, bu derecesiyle 12 atlet arasında 9. sırada yer aldı.

Rio 2016'da bronz madalya alan Polonyalı Wojciech Nowicki, 83.52 metrelik derecesiyle Tokyo'dan altın madalyayla ayrıldı.

Norveçli Eivind Henriksen'in 81.58'lik atışla gümüş madalya aldığı kategoride Polonyalı Pawel Fajdek 81.53 metrelik dereceyle bronz madalyaya uzandı.

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