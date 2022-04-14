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Spor

Eşref Hamamcıoğlu'ndan Domenec Torrent açıklaması

Galatasaray'da başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin iftar yemeğinde teknik direktör Domenec Torrent ile ilgili açıklamalarda bulundu.

DHA14 Nisan 2022 Perşembe 21:57 - Güncelleme: 14 Nisan 2022 Perşembe 21:57
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Galatasaray Kulübü'nün başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (GSYİAD) düzenlediği iftar yemeğinin ardından açıklamalarda bulundu.

Ramazan ayının barış ayı olduğunu dile getiren Eşref Hamamcıoğlu, "Tüm Galatasaraylı iş insanlarını görmek, birlikte paylaşmak güzeldi. GSYİAD Başkanı'na da bu vesileyle teşekkür ediyorum. Seçime giren ekip arkadaşlarımla burada olmaktan çok mutluyum. Galatasaray'a gönül veren insanları bir arada görmek bizi de mutlu etti. Umarım bu birliktelik uzun yıllar devam eder ve örnek olur." dedi.

Hamamcıoğlu, "Domenec Torrent, orta ve uzun vadeli planlarımızda yok." şeklinde yaptığı açıklamayla ilgili gelen soruya, "Benim basın toplantısı yapma niyetim yoktu, hoş bir gece geçirdik. Yazılı açıklamam gayet netti, bunun için yazılı açıklama yaptım. Bunun dışında daha çok vaktinizi almayayım." diyerek sözlerini noktaladı.

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