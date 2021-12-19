Estoril'den Beşiktaş'a mesaj: ''Bruno Pinheiro ile...''

19 Aralık 2021 Pazar 16:09 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 16:09

Beşiktaş'ın teknik direktörlük için görüştüğü Bruno Pinheiro için Portekizli futbol adamının kulübü Estoril'den bir açıklama yapıldı.

Açıklamada Pinheiro ile 2023 yılına kadar süren bir sözleşmelerinin bulunduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi.

"Geçen hafta boyunca, başka bir kulübün Estoril teknik direktörü Bruno Pinheiro'ya ilgili duyduğunu belirten birkaç haber gördük. Estoril'deki profesyonellerin iyi çalışmalarının diğer kulüplerin ilgisini çektiğine inanıyoruz. Bruno Pinheiro, 2023 yılına kadar Estoril ile sözleşmesi olan harika bir koç. Taraftarlarımız ve bölgemiz için harika bir sezon geçirmeye %100 odaklanmış ve motive olmuş durumdayız. Sıradaki oyunu hazırlamanın zamanı geldi."