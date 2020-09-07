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Spor

Etebo Galatasaray için İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın İngiltere'nin Stoke City takımından kiralamak için prensipte anlaştığı Oghenekaro Etebo İstanbul'a geldi.

07 Eylül 2020 Pazartesi 16:47 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 17:01
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Galatasaray’ın yeni transferi Oghenekaro Etebo’yu taşıyan uçak İstanbul’a indi.

Sarı kırmızılı kulübün, İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City'de forma giyen 24 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Etebo'yu satın alma opsiyonuyla kiralaması bekleniyor.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Bu arada Galatasaray, Etebo'nun transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcu Oghenekaro Peter Etebo'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Stoke City FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Etobo, İstanbul Havalimanı'nda böyle görüntülendi...

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