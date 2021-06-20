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Spor

Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübü şampiyon oldu

Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2020-20201 sezonu şampiyonu Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübü oldu.

20 Haziran 2021 Pazar 00:52 - Güncelleme: 20 Haziran 2021 Pazar 00:52
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Ankara Altındağ Örnek Futbol Sahası'nda oynanan Ampute Futbol 2020-2021 Sezonu Süper Ligi'nde son gün maçlarının ardından, 36 puanla ligi namağlup birinci bitiren Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübü şampiyonluğa ulaştı.

Süper Lig'de Şahinbey BBGSK ikinci, İzmir BBSK ise üçüncü sırada yer aldı. Ligde son sırada bulunan Bursa Ampute ise küme düştü.

Ligde son günün maç sonuçları şöyle:

Şahinbey BBGSK-İzmir BBSK: 1-1

Malatya BBSK-Şişli Yeditepe Engelliler: 0-2

TSK Reh. Merkezi Engelliler-Bursa Ampute: 3-0 (Hükmen)

Baltalı Grup Denizli-Anadolu Erciyes Engelliler: 3-0

Trabzon Ortahisar Belde-Esengücü Engelliler: 4-1

Etimesgut Bld Ampute-Konya Engellilergücü: 6-2

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