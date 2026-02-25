İSTANBUL 11°C / 3°C
Spor

Etkili vuruşlarının sırrı açıklandı! Güney Kore'de gündem Hyeon-gyu Oh

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Güney Kore yıldız Hyeon-gyu Oh golleriyle Süper Lig kariyerine harika bir başlangıç yaptı. Başarılı oyuncu ülkesi Güney Kore'de gündem oldu ve Oh'un yaptığı etkili vuruşların sırrı açıklandı. İşte detaylar...

AKŞAM25 Şubat 2026 Çarşamba 09:20 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın forveti Hyeon-gyu Oh'un Göztepe'ye attığı harika gol sadece Süper Lig'i değil, Güney Kore basınını da ayağa kaldırmış durumda. Alanyaspor'a karşı muhteşem bir röveşata golüne imza atan, Başakşehir maçında ise akıl dolu bir gol kaydeden Güney Koreli yıldız, Göztepe kalesine adeta bir füze gönderdi.

22 metre uzaklıktan 122 km/h hızla fileleri havalandıran Oh'un yaptığı etkili vuruşların sırrı açıklandı. 'Altın kaslı adam' başlığıyla verilen haberlerde şu ifadeler yer aldı: "Bu golün sırrı kaslarının kuvvetli olması. Vuruş anında kaslarındaki şişkinlik bunun en güzel örneği. Güçlü fiziği sayesinde iri yapılı savunmacılarla rahatlıkla mücadele ediyor. Oh, topa vuruş gücü gök gürültüsü gibi olduğu için kendisine 'Tscha Bum' lakabı verilen efsane futbolcu Cha Bum-kun'a benzetiliyor. Geçtiğimiz sezon yaz transfer döneminde, diz sakatlığı geçmişi nedeniyle transferin son gününde Stuttgart'a gidişinin iptal edilmesinin acısını yaşamıştı."

