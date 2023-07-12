Etnospor Etkinlik Tırı deprem bölgesinde yeniden yollarda

Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun geleneksel sporları ve oyunları yaygınlaştırmak amacıyla hizmete aldığı ve bir süredir deprem bölgesinde faaliyetlerini sürdüren etkinlik tırı çocukları sevindirmek için tekrar yola çıktı.

Deprem bölgesinde barınma ve beslenme ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları devam eden Dünya Etnospor Konfederasyonu, çocukların normal hayat şartlarına dönmesi için tır etkinlikleri projesini hayata geçirdi. Bugüne kadar 15 ilde 60'ın üzerinde lokasyona uğrayan etkinlik tırı, Temmuz ayında 5 farklı ilde çocuklarla buluşmak için yola çıktı.

Depremden etkilenerek farklı illerde ikamet eden çocuklara ulaşmayı hedefleyen Dünya Etnospor Konfederasyonu, etkinlik tırıyla Temmuz ayı programına Elazığ'dan başladı. Etkinlik tırı, 12-15 Temmuz tarihleri arasında Kayseri, Nevşehir, Niğde ve Kırşehir'de çocuklarla buluşacak.