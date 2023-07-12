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Spor

Etnospor Etkinlik Tırı deprem bölgesinde yeniden yollarda

Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun hizmete aldığı ve deprem bölgesinde faaliyet gösteren etkinlik tırı çocuklar için yeniden yola çıktı.

12 Temmuz 2023 Çarşamba 17:04 - Güncelleme:
Etnospor Etkinlik Tırı deprem bölgesinde yeniden yollarda
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Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun geleneksel sporları ve oyunları yaygınlaştırmak amacıyla hizmete aldığı ve bir süredir deprem bölgesinde faaliyetlerini sürdüren etkinlik tırı çocukları sevindirmek için tekrar yola çıktı.

Deprem bölgesinde barınma ve beslenme ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları devam eden Dünya Etnospor Konfederasyonu, çocukların normal hayat şartlarına dönmesi için tır etkinlikleri projesini hayata geçirdi. Bugüne kadar 15 ilde 60'ın üzerinde lokasyona uğrayan etkinlik tırı, Temmuz ayında 5 farklı ilde çocuklarla buluşmak için yola çıktı.

Depremden etkilenerek farklı illerde ikamet eden çocuklara ulaşmayı hedefleyen Dünya Etnospor Konfederasyonu, etkinlik tırıyla Temmuz ayı programına Elazığ'dan başladı. Etkinlik tırı, 12-15 Temmuz tarihleri arasında Kayseri, Nevşehir, Niğde ve Kırşehir'de çocuklarla buluşacak.

  • etnospor
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  • deprem bölgesi

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