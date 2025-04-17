Etnospor Forumu, St. Petersburg'da düzenlenecek

Gelenek, saygı, dayanışma ve barış gibi dört ilke etrafında insanlığa katkı sağlamayı hedefleyen Dünya Etnospor Konfederasyonu (World Ethnosport), dünyanın farklı ülkelerinden gelecek katılımcıların yer alacağı 7. Etnospor Forumu'nu Rusya'da düzenleyecek.

Forumda, geleneksel sporların kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri ele alınarak, bu alandaki gelişim ve sürdürülebilirlik konuları masaya yatırılacak.

AÇILIŞ KONUŞMASINI BİLAL ERDOĞAN YAPACAK

Forumun açılışında, Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan katılımcılara hitap edecek.

Açılış konuşmalarının ardından üst düzey devlet yetkililerinin bir araya geleceği Bakanlar Paneli ile forum resmen başlayacak.

İki gün sürecek forum, gerçekleştirilecek oturumlar, paneller ve stratejik görüşmeler ile geleneksel sporların geleceğine ışık tutacak.

DÜNYA ETNOSPOR KONFEDERASYONU FAALİYETLERİ

Kurulduğu günden bu yana geleneksel sporların ve oyunların tarihten süregelen kimliğini korumak, kültürler arası etkileşimini ve bilinirliklerini artırmayı hedefleyen DEK, bu alandaki ulusal ve uluslararası faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

İnsanlığın ortak değerlerine saygıyı esas alan, geleneksel sporlar ve oyunlarla toplumların hafızasını tazelemeyi amaç edinen DEK, dünyadaki birçok paydaşıyla ortak çalışmalara imza atıyor.

KÜRESEL ÇAPTA KATILIM

Foruma, DEK'e bağlı olarak faaliyet gösteren Kazakistan, Japonya, Meksika, Katar, Moğolistan, Arjantin, Türkiye, Tunus, Polonya, Pakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Romanya, Rusya, Türkmenistan, Gürcistan, Macaristan ve Özbekistan gibi ülkelerde bulunan yaklaşık 40 kurumsal üye temsilcisi katılım sağlayacak.

Bunun yanı sıra 10'un üzerinde devlet bakanı, 75 farklı ülkeden devlet yetkilileri, federasyon temsilcileri, akademisyenler ve geleneksel spor araştırmacıları forumda yer alacak.

PANELLER DÜZENLENECEK

Forum kapsamında, "Geleneksel Sporların İhyası" başlığı altında çeşitli paneller düzenlenecek.

Alanında uzman akademisyenler, federasyon temsilcileri ve araştırmacılar; geleneksel sporların uluslararası iş birliği potansiyeli, finansal sürdürülebilirliği ve medya stratejileri gibi konuları ele alacak.

Ayrıca, geleneksel spor ve oyun ödüllerinin yaygınlaştırılması ve daha geniş kitlelere ulaşması için çözüm odaklı öneriler sunulacak.

Organizasyon kapsamında düzenlenecek üst düzey bakanlar panelinde, "Geleneksel Sporlar: Kültürel Diplomasi Aracı ve Uluslararası Etkinliklerdeki Rolleri" konusu ele alınırken DEK Başkanı Bilal Erdoğan da konuşma yapacak.

Forumda, "Geleneksel Sporları ve Oyunları Kentsel Ortamlara Uyarlamak: Yoğun nüfuslu şehirlerde geleneksel sporları teşvik etme stratejileri" ile "Geleneksel Sporlarda Milli Sporcu Olmak: Zorluklar ve Katkıları" başlıklı paneller de düzenlenecek.

Organizasyonda, 5. Dünya Göçebe Oyunları raporu da sunulacak. Kazakistan'ın ev sahipliğinde yaklaşık 90 ülkeden 2 binden fazla sporcunun katılımıyla düzenlenen 5. Dünya Göçebe Oyunları, Eylül 2024'te yapılmıştı.

Dünya Göçebe Oyunları kapsamında başta at üstünde oynanan oyunlar olmak üzere geleneksel entelektüel oyunlar, dövüş sanatları, okçuluk, kuş avcılığının da yer aldığı 21 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılıyor.