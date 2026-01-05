Etnospor Kültür Festivali Fotoğraf Sergisi AKM'de ziyaretçilerini bekliyor

Yedi yıl boyunca dünyanın farklı coğrafyalarından gelenekleri, kültürel değerleri ve kadim oyunları aynı meydanda buluşturan Etnospor Kültür Festivali, çağımızın en kapsamlı kültür buluşmalarından biri olarak öne çıkıyor. Festivalin görsel hafızasını oluşturan sergi, çok katmanlı kültürel mirası fotoğraf sanatı aracılığıyla izleyiciye sunuyor.

Sergide yer alan fotoğrafların tamamı, Etnospor Kültür Festivali süresince çekilmiş ve festival kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmalarına katılan eserler arasından, alanında uzman jüri üyeleri tarafından seçilmiştir. Bu kareler; geleneğin hareketini, sporcunun nefesini, meydanın coşkusunu ve kültürün yaşayan ruhunu güçlü bir görsel anlatıyla yansıtmaktadır.

Ata sporlarından geleneksel oyunlara, ritüellerden kültürel etkileşimlere uzanan geniş bir yelpazede hazırlanan sergi, farklı kültürlerin bir araya geldiği anları görünür kılarken, yaşayan kültürün dinamizmini ve sürekliliğini gözler önüne sermektedir.

Geleneksel sporların ve oyunların ihya edildiği bu büyük kültür buluşmasının hafızası, "Gelenek ve Bellek", Etnospor Kültür Festivali Fotoğraf Sergisi aracılığıyla kalıcı bir anlatıya dönüşüyor. Sergi, kültürel mirasın izini sürerek, geleneğin belleğini geleceğe taşımayı amaçlıyor.

"Gelenek ve Bellek – Etnospor Kültür Festivali Fotoğraf Sergisi", 7–14 Ocak tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi'nde ziyaret edilebilir.