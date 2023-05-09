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Spor

Etnospor'dan Bahçemde Şenlik Var etkinlikleri

Dünya Etnospor Konfederasyonu, geleneksel sporlar ve oyunların yayılması ve sürdürülebilirliği amacıyla “Bahçemde Şenlik Var” temalı yeni bir etkinlik serisine başladı. İlki Ümraniye Millet Bahçesi'nde gerçekleşen etkinlikte aileler, çocuklarıyla okçuluk ve binicilik deneyimi yaşadı.

9 Mayıs 2023 Salı 15:45 - Güncelleme:
Etnospor'dan Bahçemde Şenlik Var etkinlikleri
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Ailelerin ve çocukların geleneksel sporlar ve oyunlarla buluşmasını sağlayan Dünya Etnospor Konfederasyonu, "Bahçemde Şenlik Var" başlığıyla Millet Bahçelerinde vakit geçiren ailelere yönelik etkinlikler düzenliyor. Okçuluk, binicilik, mas güreşi, mangala, ok savaşları, dokuztaş ve ıhlamur baskı atölyesi gibi deneyimleri yaşayan aileler hafta sonlarına değer katıyor.

İlki Ümraniye Millet Bahçesi'nde gerçekleşen ve yoğun ilgi gören "Bahçemde Şenlik Var" etkinlikleri İstanbul'un çeşitli Millet Bahçelerinde gerçekleşmeye devam edecek. Katılımcılar bu etkinliklerden ücretsiz olarak faydalanabilecek.

  • Bahçemde Şenlik Var
  • Dünya Etnospor Konfederasyonu
  • Ümraniye Millet Bahçesi

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