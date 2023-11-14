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Spor

Ettore Messina'dan Kevin Pangos'a eleştiri

Euroleague'in İtalyan takımlarından EA7 Milano'da başantrenör Ettore Messina açıklamalarda bulundu. Messina, tecrübeli oyuncu Kevin Pangos'un takıma liderlik edemeyeceğini söyledi.

14 Kasım 2023 Salı 18:09 - Güncelleme:
Ettore Messina'dan Kevin Pangos'a eleştiri
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Euroleague'de sezona 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet ile 14. sırada başlayan EA7 Milano'da tecrübeli başantrenör Ettore Messina, flaş açıklamalarda bulundu.

"PANGOS LİDER OLAMAZ"

Geçtiğimiz sezon takıma katılan Kevin Pangos hakkında çok sert yorumlarda bulunan Ettore Messina, "Asıl günahı sezon başında işledik. Uçağımızın pilotu doğru değildi. Kevin Pangos bu takıma liderlik edebilecek oyuncu değil. Hala oyun tarzımızı basitleştirecek düzenlemeleri yapamadım." dedi ve şu sözlerle açıklamalarını sonlandırdı:

"Hata yaptığımı kabul ediyorum. Bunu Cleveland'daki ikinci oyun kurucu olmasından sonra takımdan kesilmesinden anlamalıydım."

Kevin Pangos, başantrenör Ettore Messina'nın kararıyla birlikte son iki EuroLeague maçında kadroya alınmamıştı.

Euroleague'de bu sezon 5 maçta süre alan Kevin Pangos bu karşılaşmalarda maç başına 7.2 sayı ve 3 asist ortalaması tutturdu.

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