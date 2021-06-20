Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Müsabaka, TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Bakü Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı 32 bin taraftarın tribünden izlemesi bekleniyor
Ay-yıldızlı ekibimizde Umut Meraş, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.
İLK 11'LER
TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz.
İSVİÇRE: Sommer, Widmer, Elvedi, Akanji, Freuler, Xhaka, Rodriguez, Zuber; Embolo, Shaqiri, Seferovic.
STAT: Bakü Olimpiyat.
HAKEMLER: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic.