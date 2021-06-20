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Spor

EURO 2020 CANLI ANLATIM! İsviçre - Türkiye

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu üçüncü maçında İsviçre ile Bakü'de karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını Star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

20 Haziran 2021 Pazar 18:04 - Güncelleme: 20 Haziran 2021 Pazar 18:04
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Müsabaka, TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Bakü Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı 32 bin taraftarın tribünden izlemesi bekleniyor

Ay-yıldızlı ekibimizde Umut Meraş, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

İLK 11'LER

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz.

İSVİÇRE: Sommer, Widmer, Elvedi, Akanji, Freuler, Xhaka, Rodriguez, Zuber; Embolo, Shaqiri, Seferovic.

STAT: Bakü Olimpiyat.

HAKEMLER: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic.

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