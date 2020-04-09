09 Nisan 2020 Perşembe 16:21 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 16:21

Daily Mail'de yer alan habere göre, ölüm oranları ve yaşadıkları ekonomik kriz sebebiyle İspanya'nın Bilbao ve İtalya'nın Roma şehirleri EURO 2020'ye ev sahipliği yapma konusunda endişeli.



UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in de çok formatlı sistem konusunda endişeli olduğu ve bu konu hakkında görüşmeler yapacağı belirtildi.

Aleksandar Ceferin yönetiminde tüm UEFA yetkilileri EURO 2020'ye ev sahipliği yapacak şehirlerin son durumu hakkında bilgi alacağı ve yol haritasını belirleyeceği ifade edildi.

Ayrıca haberde, bir UEFA yetkilisinin açıklamalarına yer verildi. UEFA yetkilisi, "EURO 2020'nin aynı maç programı ve aynı şehirlerde 11 Haziran ile 11 Temmuz 2021 arasında oynanabileceği öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

Tüm bunlara rağmen, maç programı resmi olarak açıklanmadı. UEFA, ev sahibi 12 şehirle temas halinde ve önümüzdeki günlerde resmi açıklama yapılacak.

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'na 12 ülke ev sahipliği yapacaktı.

11 Haziran ile 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında oynanması planlanan EURO 2020 maçlarına ev sahipliği yapacak ülkeler şunlar: İngiltere, Almanya, Rusya, Hollanda, İtalya, İspanya, Danimarka, İskoçya, Macaristan, Romanya ve Azerbaycan. (Milliyet)