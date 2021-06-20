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Spor

EURO 2020 maç sonucu: İtalya 1-0 Galler

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda aynı grupta mücadele ettiğimiz İtalya, son maçında Galler'i 1-0 yenerek dokuz puanla gruptan lider çıktı.

20 Haziran 2021 Pazar 21:10 - Güncelleme: 20 Haziran 2021 Pazar 21:10
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A Milli Takımızın yer aldığı EURO 2020 A Grubu'nda İtalya ile Galler karşı karşıya geldi. İtalya maçı 1-0 kazanarak gruptan lider olarak çıktı.

İtalya'ya Roma Olimpiyat Stadı'nda galibiyeti getiren golü 39. dakikada Matteo Pessina kaydetti. Galler'de Ethan Ampadu, 55. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, A Grubu'nda 3'te 3 yaparak 9 puanla grubu lider tamamladı. ������������Galler, İtalya'ya kaybetmesine rağmen grupta 4 puanla ikinci olarak bir üst tura yükseldi.

İtalya grubu lider tamamlamasının ardından C Grubu'nu ikinci bitiren takımla bir sonraki turda karşılaşacak.

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