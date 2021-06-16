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Spor

EURO 2020 Türkiye gruptan nasıl çıkar?

EURO 2020'ye İtalya mağlubiyeti ile başlayan A Milli Takım, A Grubu 2. maçında Galler'e 2-0 mağlup oldu. 3. maçında İsviçre ile oynayacak Millilerin gruptan nasıl çıkacağı merak ediliyor? Peki, Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye gruptan nasıl çıkar? Gruplarda puan eşitliği halinde nelere bakılacak? En iyi 3.'lük için nelere bakılacak?

16 Haziran 2021 Çarşamba 21:37 - Güncelleme: 16 Haziran 2021 Çarşamba 21:37
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A Milli Takım , EURO 2020'deki 2. maçında Galler ile kozlarını paylaştı. Açılışı İtalya karşısında yapan ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılan Milli Takım, maalesef Galler'e de 2-0 kaybetti ve gruptan çıkma şansını zora soktu. A Grubu'ndaki bir diğer maç ise İtalya ile İsviçre arasında oynanacak. Millilerimiz artık bu karşılaşmadan çıkacak skoru da bekleyecek. İtalya'nın 3 puanı bulunurken, maç fazlasıyla Galler liderli koltuğuna oturdu. Milliler ise puansız son sırada.

Türkiye kaçıncı sırada? EURO 2020 A Grubu puan durumu

1- Galler / 4 puan

2- İtalya / 3 puan (1 maçı eksik)

3- İsviçre / 1 puan (1 maçı eksik)

4- Türkiye / 0 puan

Gruplarda puan eşitliği halinde nelere bakılacak?

- Takımlar arasındaki gol averajı

- Takımlar arasında atılan gol sayısı

- Gruptaki gol averajı

- Grupta atılan gol sayısı

- Fair-Play puanı

- Elemeler genel sıralama

En iyi 3.'lük için nelere bakılacak?

- En çok puan toplayana

- Gol averajına

- Atılan gol sayısına

- Fair-Play puanına

- Elemeler genel sıralama (Not: En iyi 4 grup üçüncüsü bir üst tura çıkacak.)

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Gök Mavililer'in İsviçre ve Galler maçlarında alacağı skorlar kaderimizi belirleyecek. Eksi 5 averaj ise önemli bir sorun. Ay-Yıldızlılar'ın averajını düzeltememesi halinde bir üst turu görememe ihtimali bulunuyor. Bu da İtalya-İsviçre ve diğer gruplarda alınacak sonuçlara göre belli olacak.

24 takımın 4'erli olarak 6 grupta yer aldığı şampiyonada Son 16 Turu'na, gruplarını ilk iki sırada bitiren 12 ülkenin yanı sıra en iyi 4 üçüncü de kalacak.

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