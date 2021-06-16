EURO 2020 Türkiye gruptan nasıl çıkar?

16 Haziran 2021 Çarşamba 21:37 - Güncelleme: 16 Haziran 2021 Çarşamba 21:37

A Milli Takım , EURO 2020'deki 2. maçında Galler ile kozlarını paylaştı. Açılışı İtalya karşısında yapan ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılan Milli Takım, maalesef Galler'e de 2-0 kaybetti ve gruptan çıkma şansını zora soktu. A Grubu'ndaki bir diğer maç ise İtalya ile İsviçre arasında oynanacak. Millilerimiz artık bu karşılaşmadan çıkacak skoru da bekleyecek. İtalya'nın 3 puanı bulunurken, maç fazlasıyla Galler liderli koltuğuna oturdu. Milliler ise puansız son sırada.



Türkiye kaçıncı sırada? EURO 2020 A Grubu puan durumu

1- Galler / 4 puan

2- İtalya / 3 puan (1 maçı eksik)

3- İsviçre / 1 puan (1 maçı eksik)

4- Türkiye / 0 puan

Gruplarda puan eşitliği halinde nelere bakılacak?

- Takımlar arasındaki gol averajı

- Takımlar arasında atılan gol sayısı

- Gruptaki gol averajı

- Grupta atılan gol sayısı

- Fair-Play puanı

- Elemeler genel sıralama

En iyi 3.'lük için nelere bakılacak?

- En çok puan toplayana

- Gol averajına

- Atılan gol sayısına

- Fair-Play puanına

- Elemeler genel sıralama (Not: En iyi 4 grup üçüncüsü bir üst tura çıkacak.)

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?



Gök Mavililer'in İsviçre ve Galler maçlarında alacağı skorlar kaderimizi belirleyecek. Eksi 5 averaj ise önemli bir sorun. Ay-Yıldızlılar'ın averajını düzeltememesi halinde bir üst turu görememe ihtimali bulunuyor. Bu da İtalya-İsviçre ve diğer gruplarda alınacak sonuçlara göre belli olacak.

24 takımın 4'erli olarak 6 grupta yer aldığı şampiyonada Son 16 Turu'na, gruplarını ilk iki sırada bitiren 12 ülkenin yanı sıra en iyi 4 üçüncü de kalacak.