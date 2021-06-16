EURO 2020 Türkiye gruptan nasıl çıkar?

A Milli Takım , EURO 2020'deki 2. maçında Galler ile kozlarını paylaştı. Açılışı İtalya karşısında yapan ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılan Milli Takım, maalesef Galler'e de 2-0 kaybetti ve gruptan çıkma şansını zora soktu. A Grubu'ndaki bir diğer maç ise İtalya ile İsviçre arasında oynanacak. Millilerimiz artık bu karşılaşmadan çıkacak skoru da bekleyecek. İtalya'nın 3 puanı bulunurken, maç fazlasıyla Galler liderli koltuğuna oturdu. Milliler ise puansız son sırada.
Türkiye kaçıncı sırada? EURO 2020 A Grubu puan durumu
1- Galler / 4 puan
2- İtalya / 3 puan (1 maçı eksik)
3- İsviçre / 1 puan (1 maçı eksik)
4- Türkiye / 0 puan
Gruplarda puan eşitliği halinde nelere bakılacak?
- Takımlar arasındaki gol averajı
- Takımlar arasında atılan gol sayısı
- Gruptaki gol averajı
- Grupta atılan gol sayısı
- Fair-Play puanı
- Elemeler genel sıralama
En iyi 3.'lük için nelere bakılacak?
- En çok puan toplayana
- Gol averajına
- Atılan gol sayısına
- Fair-Play puanına
- Elemeler genel sıralama (Not: En iyi 4 grup üçüncüsü bir üst tura çıkacak.)
TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
Gök Mavililer'in İsviçre ve Galler maçlarında alacağı skorlar kaderimizi belirleyecek. Eksi 5 averaj ise önemli bir sorun. Ay-Yıldızlılar'ın averajını düzeltememesi halinde bir üst turu görememe ihtimali bulunuyor. Bu da İtalya-İsviçre ve diğer gruplarda alınacak sonuçlara göre belli olacak.
24 takımın 4'erli olarak 6 grupta yer aldığı şampiyonada Son 16 Turu'na, gruplarını ilk iki sırada bitiren 12 ülkenin yanı sıra en iyi 4 üçüncü de kalacak.