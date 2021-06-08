EURO 2020'de E Grubu'nun favorisi İspanya

AA 08 Haziran 2021 Salı 10:04 - Güncelleme: 08 Haziran 2021 Salı 10:04

16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) E Grubu'nda İspanya, İsveç, Polonya ve Slovakya mücadele edecek.

Salgın nedeniyle bir yıl ertelemeli olarak 11 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada E Grubu maçları, Rusya'nın Saint Petersburg kenti ile aynı adı taşıyan stat ile İspanya'nın Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı'nda oynanacak.

EURO 2020'ye ev sahipliği yapan ülkeler arasında yer alan, grubun en önemli favorisi konumundaki İspanya, turnuva tarihinin en başarılı takımlarından biri olarak da dikkati çekiyor.



İSPANYA 4. ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE

Turnuvada 1964 yılının ardından 2008 ve 2012'de üst üste iki kez şampiyonluk yaşayan tek takım konumundaki İspanya, aynı başarıyı bu turnuvada da gerçekleştirmek istiyor.

Elde ettiği 3 şampiyonlukla turnuva tarihinin en başarılı takımı unvanını Almanya (1972, 1980, 1996) ile paylaşan İspanya, üst üste 7'nci, toplamda ise 11'inci kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

İspanyol teknik direktör Luis Enrique'nin çalıştırdığı İspanya'nın bu turnuvadaki kadrosunda Real Madridli hiçbir oyuncuya yer verilmemesi, dikkati çekiyor. Milli takımın uzun yıllar kaptanlığını üstlenen Sergio Ramos'un yanı sıra Real Madridli Dani Carvajal, Lucas Vazquez, Isco, Nacho Fernandez ve Alvaro Odriozola gibi oyuncular, kadroda yer almıyor.

Luis Enrique, 26 kişilik kadro hakkı bulunmasına rağmen her oyuncunun maçlarda daha fazla süre almasını istemesi gerekçesiyle kadro sayısını 24'e düşürdü. Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan takımın kaptanı Sergio Busquets ise karantina altında bulunuyor.

Elemelerde F Grubu'nu 8 galibiyet ve 2 beraberlikle namağlup lider unvanıyla tamamlayan İspanya, bu maçlarda rakip ağları 31 kez sarsarken, kalesinde sadece 5 gol gördü.

Son katıldığı EURO 2016'ya son 16 turunda İtalya'ya 2-0 yenilerek veda eden İspanya'nın bu şampiyonada öne çıkması beklenen yıldız oyuncuları arasında Villarreal'in santrforu Gerard Moreno, Manchester Cityli Ferran Torres ve Barcelona'nın 18 yaşındaki genç yeteneği Pedri bulunuyor.

İspanya'nın 24 kişilik EURO 2020 kadrosu şöyle:

Kaleci: David de Gea (Manchester United), Unai Simon (Athletic Bilbao), Robert Sanchez (Brighton & Hove Albion)

Defans: Jose Gaya (Valencia), Jordi Alba (Barcelona), Pau Torres (Villarreal), Aymeric Laporte (Manchester City), Eric Garcia (Manchester City), Diego Llorente (Leeds United), Cesar Azpilicueta (Chelsea)

Orta saha: Thiago Alcantara (Liverpool), Sergio Busquets (Barcelona), Koke (Atletico Madrid), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Dani Olmo (Leipzig), Rodri (Manchester City), Fabian Ruiz (Napoli), Pablo Sarabia (Paris Saint-Germain), Ferran Torres (Manchester City), Adama Traore (Wolverhampton Wanderers)

Forvet: Alvaro Morata (Juventus), Gerard Moreno (Villarreal), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Pedri (Barcelona)



İSVEÇ, YILDIZ OYUNCUSU IBRAHİMOVİC'TEN YOKSUN SAHAYA ÇIKACAK

Elemelerde 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilginin ardından F Grubu'nu İspanya'nın ardından ikinci sırada tamamlayarak EURO 2020 vizesi alan İsveç, turnuvadaki en iyi derecesine 1992'de yarı finale kalarak ulaştı.

EURO 2020'de oynayabilmek için 2016 yılında bıraktığı milli takıma geri dönme kararı alan Milan'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic ise dizindeki sakatlık sebebiyle bu turnuvada mücadele edemeyecek.

Teknik direktörlüğünü İsveçli Janne Andersson'un üstlendiği İsveç, 7. kez katılacağı turnuvada üst üste 6. kez boy gösterecek.

Gençlerbirliği'nin kalecisi Kristoffer Nordfeldt'in kadrosunda yer aldığı İsveç'te öne çıkan oyuncular arasında Manchester Unitedlı savunmacı Victor Lindelöf, Leipzigli Emil Forsberg ve Krasnodarlı Kristoffer Olsson bulunuyor.

İsveç'in EURO 2020 kadrosu şöyle:

Kaleci: Karl-Johan Johnsson (Kopenhag), Kristoffer Nordfeldt (Gençlerbirliği), Robin Olsen (Everton)

Defans: Ludwig Augustinsson (Werder Bremen), Pierre Bengtsson (Vejle), Marcus Danielson (Dalian Yifang), Andreas Granqvist (Helsingborg), Filip Helander (Rangers), Pontus Jansson (Brentford), Emil Krafth (Newcastle United), Victor Lindelöf (Manchester United), Mikael Lustig (AIK)

Orta saha: Jens-Lys Cajuste (Midtjylland), Viktor Claesson (Krasnodar), Albin Ekdal (Sampdoria), Emil Forsberg (Leipzig), Dejan Kulusevski (Juventus), Sebastian Larsson (AIK), Kristoffer Olsson (Krasnodar), Robin Quaison (Mainz 05), Ken Sema (Watford), Mattias Svanberg (Bologna), Gustav Svensson (Guangzhou)

Forvet: Marcus Berg (Krasnodar), Alexander Isak (Real Sociedad), Jordan Larsson (Spartak Moskova)



POLONYA, LEWANDOWSKİ'NİN FORMUNA GÜVENİYOR

Teknik direktörlüğünü Portekizli Paulo Sousa'nın üstlendiği Polonya, toplamda ve üst üste dördüncü kez şampiyonada boy gösterecek.

Elemelerde G Grubu'nu 8 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle lider tamamlayarak EURO 2020'ye katılım hakkı elde Polonya, bu maçlarda 6 gol atarak takımın en golcü oyuncusu olan Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Robert Lewandowski'ye güveniyor.

Geçen sezon gösterdiği üstün performansla Avrupa'nın en çok gol atan oyuncusu unvanını alan Lewandowski, Polonya'nın hücum gücünün en önemli parçası konumunda bulunuyor.

Brighton & Hove Albion'da forma giyen henüz 22 yaşındaki Jakub Moder ise Polonya'nın bu turnuvada gelişim göstermesini beklediği oyuncular arasında yer alıyor.

Turnuvadaki en iyi derecesine son katıldığı EURO 2016'da çeyrek finale kalarak ulaşan Polonya, bunu geliştirmek için turnuvada sahaya çıkacak.

Polonya'nın EURO 2020 kadrosu şöyle:

Kaleci: Lukasz Fabianski (West Ham United), Lukasz Skorupski (Bologna), Wojciech Szczesny (Juventus)

Defans: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszynski (Sampdoria), Kamil Glik (Benevento), Michal Helik (Barnsley), Tomasz Kedziora (Dinamo Kiev), Kamil Piatkowski (Rakow Czestochowa), Tymoteusz Puchacz (Lech Poznan), Maciej Rybus (Lokomotiv Moskova)

Orta saha: Pawel Dawidowicz (Verona), Przemyslaw Frankowski (Chicago Fire), Kamil Jozwiak (Derby County), Mateusz Klich (Leeds United), Kacper Kozlowski (Pogon Szczecin), Grzegorz Krychowiak (Lokomotiv Moskova), Karol Linetty (Torino), Jakub Moder (Brighton & Hove Albion), Przemyslaw Placheta (Norwich City), Piotr Zielinski (Napoli)

Forvet: Dawid Kownacki (Fortuna Düsseldorf), Robert Lewandowski (Bayern Münih), Arkadiusz Milik (Olympique Marsilya), Karol Swiderski (PAOK), Jakub Swierczok (Piast Gliwice)

SLOVAKYA ZORLU GRUPTAN ÇIKIŞ MÜCADELESİ VERECEK

EURO 2020'de zorlu rakiplerle aynı grupta yer alan Slovakya, 2016'nın ardından ikinci kez şampiyonada boy gösterecek.

Elemelerde E Grubu'nu 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle üçüncü sırada tamamlayan Slovakya, play-off'larda normal süresi eşitlikle sona eren maçların ardından İrlanda Cumhuriyeti'ni penaltılar, Kuzey İrlanda'yı ise uzatmalar sonucunda eleyerek EURO 2020 vizesi aldı.

EURO 2016'da son 16 turunda Almanya'ya 3-0 yenilerek turnuvaya veda eden Slovakya'nın formasını en çok giyen ve en çok gol atan oyuncusu konumundaki 33 yaşındaki Marek Hamsik, bu turnuvada da takımının en önemli kozu konumunda.

Slovakya'nın turnuvadaki kadrosu şöyle:

Kaleci: Martin Dubravka (Newcastle United), Dusan Kuciak (Lechia Gdansk), Marek Rodak (Fulham)

Defans: David Hancko (Sparta Prag), Tomas Hubocan (Omonoia), Martin Koscelnik (Liberec), Peter Pekarik (Hertha Berlin), Lubomir Satka (Lech Poznan), Milan Skriniar (Inter), Martin Valjent (Mallorca), Denis Vavro (Huesca)

Orta saha: Laszlo Benes (Augsburg), Ondrej Duda (Köln), Jan Gregus (Minnesota), Marek Hamsik (Göteborg), Lukas Haraslin (Sassuolo), Jakub Hromada (Slavia Prag), Patrik Hrosovsky (Genk), Juraj Kucka (Parma), Stanislav Lobotka (Napoli), Tomas Suslov (Groningen), Vladimir Weiss (Slovan Bratislava)

Forvet: Robert Bozenik (Feyenoord), Michal Duris (Omonoia), Robert Mak (Ferencvaros), Ivan Schranz (Jablonec)

MAÇ TAKVİMİ



14 Haziran (TSİ: 19.00): Polonya-Slovakya (Saint Petersburg Stadı - Saint Petersburg)

14 Haziran (TSİ: 22.00): İspanya-İsveç (La Cartuja Stadı - Sevilla)

18 Haziran (TSİ: 16.00): İsveç-Slovakya (Saint Petersburg Stadı - Saint Petersburg)

19 Haziran (TSİ: 22.00): İspanya-Polonya (La Cartuja Stadı - Sevilla)

23 Haziran (TSİ: 19.00): İsveç-Polonya (Saint Petersburg Stadı - Saint Petersburg)

23 Haziran (TSİ: 19.00): Slovakya-İspanya (La Cartuja Stadı - Sevilla)