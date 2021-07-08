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Spor

EURO 2020'de finalin adı belli oldu: İtalya-İngiltere

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere, normal süresi 1-1 biten maçın uzatma bölümünde bulduğu golle Danimarka'yı 2-1 mağlup ederek finale çıktı. EURO 2020'de İngiltere ile İtalya şampiyonluk için karşılaşacak.

DHA8 Temmuz 2021 Perşembe 00:38 - Güncelleme: 8 Temmuz 2021 Perşembe 00:45
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Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere, normal süresi 1-1 biten maçın uzatma bölümünde bulduğu golle Danimarka'yı 2-1 mağlup ederek finale çıktı. EURO 2020'de İngiltere ile İtalya şampiyonluk için karşılaşacak

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