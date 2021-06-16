EURO 2020'de ilk maçların ardından ilginç istatistikler

DHA 16 Haziran 2021 Çarşamba 11:56 - Güncelleme: 16 Haziran 2021 Çarşamba 11:56

Farklı ülkelerdeki 11 şehrin ev sahipliği yaptığı EURO 2020'de 6 grupta ilk maçlar oynandı. Gruptaki ilk karşılaşmalar sonucunda Portekiz, İtalya ve Belçika aldıkları 3-0'lık galibiyetlerle dikkat çekerken, merakla beklenen Fransa-Almanya karşılaşmasında ise gülen taraf Fransa oldu.

MİLLİ TAKIMDAN KÖTÜ BAŞLANGIÇ

Şampiyonanın açılış maçında ev sahibi ekiplerden İtalya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, sahadan 3-0 mağlup ayrılarak turnuvaya istediği başlangıcı yapamadı. Grubun kalan iki maçını Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Galler ve İsviçre'ye karşı oynayacak olan millilerde hedef, bu mücadeleleri kazanıp gruptan çıkmayı başarmak. Ay-yıldızlıların grubundaki diğer maçta ise İsviçre ile Galler 1-1 berabere kaldı.

FİNLANDİYA VE KUZEY MAKEDONYA İLK KEZ SAHNE ALDI

2020 Avrupa Şampiyonası'nın ilk grup maçları iki ülke için özel bir anlam ifade etti. Finlandiya ve Kuzey Makedonya, tarihlerinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele etti. Finlandiya, Joel Pohjanpalo'nun golüyle Danimarka'yı 1-0 mağlup edip turnuvaya iyi bir başlangıç yaparken, Kuzey Makedonya ise ilk maçında Avusturya'ya 3-1 mağlup oldu.

CHRISTIAN ERIKSEN KORKUTTU

Şampiyonada B Grubu ilk maçında geçen cumartesi Danimarka ile Finlandiya'nın karşı karşıya geldiği mücadele Christian Eriksen'in yaşam savaşına sahne oldu. 43'üncü dakikada Danimarka'nın kullandığı taç atışında topu almak için hareketlenen Eriksen, taç çizgisinin yanında bir anda yere yığıldı. Hakemin sağlık ekiplerini sahaya davet etmesinin ardından bir süre kalp masajı yapılan deneyimli oyuncu, daha sonra hastaneye götürüldü. Hastanede tetkikleri yapılan oyuncunun durumunun stabil ve bilincinin açık olduğu bildirildi. Danimarkalı futbolcu da dün yaptığı açıklamada, kendisini iyi hissettiğini ve hastanede tetkiklerinin sürdüğünü belirtti.

İSPANYA TURNUVA REKORLARINI KIRDI AMA GOLÜ BULAMADI

EURO 2020'deki ev sahibi ülkelerden biri olan İspanya ise Sevilla şehrinde oynanan maçta İsveç'i ağırladı. Maçın başından sonuna kadar oyunu domine eden İspanya, aradığı golü bir türlü bulamadı ve sahadan 0-0 eşitlikle ayrıldı. Kaçan 2 puanın üzüntüsünü yaşayan İspanya, maçta ise üç rekor kırdı. Toplam 917 pas yapan ve bu pasların 830'unda isabet sağlayan İspanya, 1980 yılından bu yana şampiyona tarihinde bir maçta "en çok pas ve en çok başarılı pas" yapan ekip oldu. Ayrıca yüzde 85 oranında topa sahip olarak maçı bitiren İspanyollar, bu alanda da zirveye oturdu.

İNGİLTERE TARİHİNDE İLK KEZ AÇILIŞ MAÇINDA GALİP

İlk maçlar arasında en dikkat çeken mücadelelerden biri de İngiltere ile Hırvatistan arasında oynandı. Kağıt üzerinde gruptan çıkması en muhtemel iki takım, Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 57'nci dakikada Sterling'in ayağından bulduğu gol ile 1-0 kazanan İngiltere, bir kötü rekorunu da tarihe gömdü. Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde oynadığı 9 ilk maçta 5 beraberlik 4 mağlubiyet alan İngilizler, gruptaki ilk sınavında Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ederek turnuvaya da iyi bir başlangıç yapmış oldu.

CRISTIANO RONALDO, TURNUVA TARİHİNE ADINI YAZDIRDI

F Grubu'nda ise ev sahibi ülkelerden Macaristan, Portekiz'i ağırladı. Başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da yüzde 100 seyirci kapasitesi ile oynanan maçı Portekiz, 84'üncü dakikadan sonra bulduğu 3 golle 3-0 kazanarak grup lideri oldu. Karşılaşmada takımının 2'nci ve 3'üncü gollerini kaydeden Cristiano Ronaldo, iki rekor birden kırmayı başardı. Attığı 2 gol ile Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde gol sayısını 11'e yükselten 36 yaşındaki oyuncu, 9 gol atan Fransız efsane Michel Platini'yi geride bırakarak rekorun sahibi oldu. Portekizli oyuncu ayrıca Macaristan karşısında 5'inci Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonunda boy göstererek, bu alanda bir ilki de başarmış oldu. Bu arada Portekiz de turnuva tarihinde son 10 dakikada 3 gol atan ilk takım olmayı başardı.