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Spor

EURO 2020'nin ev sahibi şehirlerinde değişiklik

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Bilbao ve Dublin şehirleri yerine Sevilla, St. Petersburg ve Londra'nın ev sahipliği yapacağını açıkladı.

DHA23 Nisan 2021 Cuma 15:47 - Güncelleme: 23 Nisan 2021 Cuma 15:47
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UEFA, EURO 2020'ye ev sahipliği yapacak olan İspanya'nın Bilbao şehrindeki maçların aynı ülkenin Sevilla kentinde oynanacağını bildirdi.

UEFA Yürütme Komitesi bugün video konferans yoluyla bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantının ardından EURO 2020 ile ilgili yeni kararlar alındı. Bu kararlara göre, İspanya'nın Bilbao şehrinde oynanması gereken dört müsabaka, aynı ülkenin Sevilla şehrindeki Sevilla Olimpiyat Stadyumu'na alındı. Bu şehirdeki maçlar, stadyum kapasitesinin %30'u kadar seyirciye açık olacak.

DUBLİN'DEKİ MAÇLAR FARKI ŞEHİRLERE ALINDI

Euro 2020'ye ev sahipliği yapacak şehirlerden biri olan İrlanda'nın Dublin kentindeki maçlar ise Rusya'nın Saint Petersburg ve İngiltere'nin Londra şehirlerine taşındı. Buna göre Dublin'de oynanması gereken üç grup maçı Saint Petersburg'ta, son 16 maçı ise Londra'da oynanacak.

MÜNİH'E SEYİRCİ İZNİ

Öte yandan maçların seyircili oynanıp oynanmaması ile ilgili kararın verilmediği şehirlerden biri olan Almanya'nın Münih kentine de seyirci izni çıktı. Yapılan açıklamaya göre, Alman yetkililerin Münih'te oynanacak olan 4 karşılaşma için en az 14 bin 500 seyirciye izin verdiği bildirildi.

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