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Spor

EURO 2020'nin yıldızı Spinazzola'dan kötü haber

İtalya'nın EURO 2020'deki yıldızlarından Leonardo Spinazzola Belçika ile oynanan çeyrek final maçında sedyeyle oyundan çıkmıştı. Yıldız oyuncunun aşil tendonunun koptuğu belirtildi.

3 Temmuz 2021 Cumartesi 00:48 - Güncelleme: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 00:48
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EURO 2020 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde İtalya'nın Belçika'yı elediği karşılaşmanın son dakikalarına girilirken Leonardo Spinazzola'nın şok sakatlığı futbolseverleri üzdü.

İlk belirlemelere göre Spinazzola'nın aiş tendonunda kopma meydana geldiği belirtildi. İtalyan yıldız sahadaki tedavisinin ardından sedyeyle dışarı alınmıştı.

İtalya'nın turnuva boyunca en dikkat çeken oyuncularının başında gelen Leonardo Spinazzola'nın durumuyla ilgili resmi açıklama ve sahalardan ne kadar uzak kalacağı merakla bekleniyor.

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