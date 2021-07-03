EURO 2020'nin yıldızı Spinazzola'dan kötü haber

3 Temmuz 2021 Cumartesi 00:48 - Güncelleme: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 00:48

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde İtalya'nın Belçika'yı elediği karşılaşmanın son dakikalarına girilirken Leonardo Spinazzola'nın şok sakatlığı futbolseverleri üzdü.

İlk belirlemelere göre Spinazzola'nın aiş tendonunda kopma meydana geldiği belirtildi. İtalyan yıldız sahadaki tedavisinin ardından sedyeyle dışarı alınmıştı.

İtalya'nın turnuva boyunca en dikkat çeken oyuncularının başında gelen Leonardo Spinazzola'nın durumuyla ilgili resmi açıklama ve sahalardan ne kadar uzak kalacağı merakla bekleniyor.