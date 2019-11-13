MİLLİ Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası yolunda bugün çok kritik bir maça çıkacak. 19 puanla H Grubu’nda liderlik koltuğunda oturan Türkiye, 15 puanla üçüncü sırada yer alan İzlanda’yı konuk edecek. Türk Telekom Stadı’ndaki mücadele saat 20.00’de start alacak. TRT 1’in naklen ekrana getireceği mücadeleyi İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

İLK İKİ FİNAL VİZESİ ALACAK

Grupta ilk ikiye giren takımların Euro 2020 vizesi aldığı elemelerde Türkiye, İzlanda’nın 4 puan önünde yer alıyor. Bu akşamki maçı berabere bitirirsek bu puan farkını koruyacağız ve bundan sonra bir maç kaldığı için de gruptan çıkmayı garantileyeceğiz. Ancak ekibimizin amacı lider olmak ve finallere seri başı olarak gitmek. Bu nedenle Ay-Yıldız futbolcularımızın ilk hedefi galibiyet olacak.

İZLANDA BİZE TERS GELİYOR

Milliler bu akşam 577. maçına çıkacak. Bundan önceki 576 karşılaşmada 220 galibiyet, 222 mağlubiyet aldık, 134 mücadele berabere sonuçlandı. 761 gol atarken, kalesinde ise 823 gol gördü. İzlanda ile de bundan önce 12 kez karşılaştık, 2 galibiyet alırken, 8 kez yenildik. 11 gole karşılık 23 gol yedik. Öte yandan grubumuzda bugün ayrıca saat 22.45’te Fransa-Moldova ve Arnavutluk-Andorra maçları oynanacak.