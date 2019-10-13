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EURO 2020’ye bir adım kaldı

Arnavutluk galibiyeti ile 18 puanla liderliği sürdüren ve üçüncü İzlanda ile farkı 6 puana çıkarak Türkiye, hedefe çok yaklaştı. Milliler kalan 3 maçta 4 puan alırsa, hiçbir hesaba gerek olmadan Euro 2020 vizesini cebine koyacak.

  • Star Spor
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AVRUPA Futbol Şampiyonası elemelerinde önceki akşam oynanan karşılaşmaar A Milli Takımımız’ı finallere bir adım daha yaklaştırdı. Arnavutluk’u uzatmada bulduğu golle 1-0 yenen Türkiye, İzlanda’nın da Fransa’ya 1-0’lık skorla kaybetmesiyle ilk iki şansını büyük ölçüde artırdı. Kalan 3 maçta final şansını elde etmememiz için bir neden yok.

4 PUAN BİZİ FİNALLERE TAŞIR

Önceki akşam oynanan maçlardan sonra Türkiye ve Fransa 18’er puanda, üçüncü İzlanda’nın puanı 12. Türkiye yarın aynı puana sahip olduğumuz Fransa ile bir ölçüde liderlik maçına çıkacak. Ardından 14 Kasım’da İzlanda ile 17 Kasım’da da deplasmanda Andorra ile puan savaşı vereceğiz. Kalan 3 maçta alacağımız 4 puan başka bir hesaba gerek kalmadan bizi finallere taşıyacak.

DÜĞÜM İZLANDA’DA ÇÖZÜLÜR

Bu nedenle Fransa ya da İzlanda ile en azından alacağımız bir beraberlik Ay-Yıldızlı ekibimizi hedefe taşıma yolunda önem taşıyacak. Özellikle İzlanda karşılaşmasını kaybetmememiz belirleyici olacak. Milliler Fransa ve İzlanda karşısında kazaya uğrayıp kazanamasa bile rakiplerimizin diğer maçlarda alacağı bir yenilgi yine bizim hedeflediğimiz noktaya ulaşmamısı sağlayacak.

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