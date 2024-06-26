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Spor

EURO 2024 C Grubu'nda son maçlar tamamlandı! İşte oluşan puan durumu...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) C Grubu maçları tamamlandı.

AA26 Haziran 2024 Çarşamba 00:41 - Güncelleme:
EURO 2024 C Grubu'nda son maçlar tamamlandı! İşte oluşan puan durumu...
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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada C Grubu mücadelesi, İngiltere-Slovenya ve Danimarka-Sırbistan maçlarıyla sona erdi.

Son maçlar öncesinde İngiltere'nin 4, Danimarka ve Slovenya'nın 2, Sırbistan'ın ise 1 puana sahip olduğu grupta son mücadelelerde gol sesi çıkmadı.

Bu sonuçların ardından İngiltere lider ve Danimarka ikinci olarak adlarını son 16 turuna yazdırdı. En iyi üçüncüler arasına girmeyi garantileyen Slovenya da son 16 turu bileti aldı.

Sırbistan ise turnuvaya veda etti.

DANİMARKA, ALMANYA'NIN RAKİBİ OLDU

C Grubu'nu ikinci sırada bitiren Danimarka, Almanya'nın rakibi oldu.

Danimarka, A Grubu'nu lider tamamlayan Almanya ile son 16 turunda karşı karşıya gelecek.

PUAN DURUMU

C Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle:

TakımOGBMAYAv.P
İngiltere31202115
Danimarka30302203
Slovenya30302203
Sırbistan302112-12

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