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Spor

EURO 2024 Elemeleri'nde 6. hafta tamamlandı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin 6. haftası 9 maçla tamamlandı. 6. haftanın son gününde A, C, F ve I gruplarındaki karşılaşmalar oynandı.

AA13 Eylül 2023 Çarşamba 09:54 - Güncelleme:
EURO 2024 Elemeleri'nde 6. hafta tamamlandı
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 6. haftası 9 maçla tamamlandı.

EURO 2024 Elemeleri'nin 6. haftasının son gününde A, C, F ve I gruplarında karşılaşmalar oynandı.

Gecenin öne çıkan mücadelesinde İtalya, sahasında ağırladığı Ukrayna'yı Davide Frattesi'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Konuk takımın tek golünü Andriy Yarmolenko attı.

I Grubu'nda oynanan Romanya-Kosova mücadelesine tribünlerdeki ayrılıkçı pankart ve tezahürat nedeniyle ara verildi. Romanya tribünlerinde açılan "Kosova Sırbistan'dır" yazılı pankart ve ayrılıkçı tezahüratların ardından 20. dakikada iki takımın futbolcuları soyunma odasına gitti.

Yaklaşık 1 saatlik aranın ardından yeniden başlayan maçı Romanya, 83. dakikada Nicolae Stanciu ve 90+3. dakikada Valentin Mihaila'nın golleriyle 2-0 kazandı.

Kosova Milli Takımı'nda Beşiktaşlı Milot Rashica ilk 11'de sahaya çıkarken, eski Fenerbahçeli Vedat Muriç 42. dakikada kırmızı kart gördü.

ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:

A Grubu

Norveç - Gürcistan: 2-1

İspanya - Güney Kıbrıs Rum Kesimi: 6-0

C Grubu

İtalya - Ukrayna: 2-1

Malta - Kuzey Makedonya: 0-2

F Grubu

Belçika - Estonya: 5-0

İsveç - Avusturya: 1-3

Grup I

İsrail - Belarus: 1-0

Romanya - Kosova: 2-0

İsviçre - Andorra: 3-0

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