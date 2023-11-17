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Spor

EURO 2024 Elemeleri'nde genel görünüm

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin 9. haftasında genel görünüm.

AA17 Kasım 2023 Cuma 01:40 - Güncelleme:
EURO 2024 Elemeleri'nde genel görünüm
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 9. haftası 9 maçla başladı.

EURO 2024 Elemeleri'nin 9. haftasının ilk gününde A, F, G ve J gruplarında karşılaşmalar oynandı.

G Grubu'nda Bulgaristan deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrılan Macaristan, J Grubu'nda ise ağırladığı İzlanda'yı 4-2 yenen Slovakya, son maçlar öncesi finallere katılmayı garantiledi.

Elemelerin 9. haftası C, E ve H gruplarında oynanacak 7 maçla devam edecek.

Sonuçlar şöyle:

A Grubu

Gürcistan-İskoçya: 2-2

Kıbrıs Rum Kesimi-İspanya: 1-3

F Grubu

Estonya-Avusturya: 0-2

Azerbaycan-İsveç: 3-0

G Grubu

Bulgaristan-Macaristan: 2-2

Karadağ-Litvanya: 2-0

J Grubu

Slovakya-İzlanda: 4-2

Lüksemburg-Bosna Hersek: 4-1

Lihtenştayn-Portekiz: 0-2

  • euro 2024
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