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Spor

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan 6. hafta maçları ile devam ediyor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin 6. haftası, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 6. haftasında, 23 karşılaşma oynanacak.

AA9 Eylül 2023 Cumartesi 16:31 - Güncelleme:
EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan 6. hafta maçları ile devam ediyor
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin (EURO 2024) 6. haftası, yarın oynanacak maçlarla ara vermeden başlayacak.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 6. haftasında, 23 karşılaşma oynanacak.

D Grubu 5. hafta maçında Ermenistan ile 1-1 berabere kalan Türkiye, 6. hafta mücadelesini bay geçecek.

Elemelerde 6. hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:

YARIN:

B Grubu:

21.45 Yunanistan - Cebelitarık

21.45 İrlanda Cumhuriyeti - Hollanda

E Grubu:

19.00 Faroe Adaları - Moldova

21.45 Arnavutluk - Polonya

G Grubu:

19.00 Karadağ - Bulgaristan

21.45 Litvanya - Sırbistan

H Grubu:

16.00 Kazakistan - Kuzey İrlanda

19.00 Finlandiya - Danimarka

21.45 San Marino - Slovenya

11 EYLÜL PAZARTESİ:

D Grubu:

19.00 Ermenistan - Hırvatistan

21.45 Letonya - Galler

J Grubu:

21.45 İzlanda - Bosna Hersek

21.45 Portekiz-Lüksemburg

21.45 Slovakya - Lihtenştayn

12 EYLÜL SALI:

A Grubu:

21.45 Norveç - Gürcistan

21.45 İspanya - Güney Kıbrıs Rum Kesimi

C Grubu:

21.45 İtalya - Ukrayna

21.45 Malta - Kuzey Makedonya

F Grubu:

21.45 Belçika - Estonya

21.45 İsveç - Avusturya

Grup I:

21.45 İsrail - Belarus

21.45 Romanya - Kosova

21.45 İsviçre - Andorra

  • EURO 2024 Elemeleri
  • letonya
  • hırvaistan

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