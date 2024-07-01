İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Temmuz 2024 Pazartesi / 25 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6799
  • EURO
    35,1813
  • ALTIN
    2447.33
  • BIST100
    10379.2
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • EURO 2024 favorisi belli oldu! Efsane boksör Mike Tyson'dan Türkiye'ye tam destek
Spor

EURO 2024 favorisi belli oldu! Efsane boksör Mike Tyson'dan Türkiye'ye tam destek

Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nı destekledi. İşte haberin detayları..

DHA1 Temmuz 2024 Pazartesi 13:21 - Güncelleme:
EURO 2024 favorisi belli oldu! Efsane boksör Mike Tyson'dan Türkiye'ye tam destek
ABONE OL

Tüm zamanların en büyük boksörlerinden Mike Tyson, Türkiye Milli Futbol Takımı'na olan desteğini ifade etti.

Dünyaca ünlü boksör Mike tyson Avusturya karşısında Türkiye'nin kazanmasını istediğini söyledi. Bir etkinliğe katılmak üzere Berlin'de bulunan Tyson kendisine özel olarak yaptırılan Türkiye bayraklı eldivenleri imzaladı. Berlin'de düzenlenen bir etkinlikte, Türkiye'nin dostu olarak kabul edilen Tyson'a, Türk arması ve bayraklı özel boks eldivenleri takdim edildi.

İş insanı Vahap Oğuz Arslan, uzun süredir Tyson ile devam eden projelerde birlikte çalıştıklarını belirterek, "Mike Tyson ile uzun süredir dostluğumuz ve devam eden projelerimiz var. Kendisine büyük saygı duyuyoruz ve Mike, Türkleri çok seviyor. Bu nedenle milli maç öncesi ona Türk bayraklı boks eldivenleri hediye etmek istedik" dedi.

Tyson, bu jest karşısında duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve imzaladığı eldivenlerden birini Türk Milli Takımı'na hediye edeceğini söyledi. Avusturya ile yapılacak maçta Türk Milli Takımı'nın zaferini dilediğini ifade eden Tyson, takımın uzun yıllar sonra gruptan çıkma başarısını övdü. Genç futbolculara seslenen efsane, önlerinde tarihi bir fırsat olduğunu ve zafer için mücadele etmeleri gerektiğini vurguladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.