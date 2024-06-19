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Spor

EURO 2024 gruplarında ilk maçlar tamamlandı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası gruplarında ilk karşılaşmalar tamamlandı. İşte alınan sonuçların ardından oluşan puan durumu...

AA19 Haziran 2024 Çarşamba 00:53 - Güncelleme:
EURO 2024 gruplarında ilk maçlar tamamlandı
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) gruplarında ilk maçlar sona erdi.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada dörderli 6 grupta mücadele eden 24 takım 12 maç yaptı.

İlk müsabakaların ardından Almanya, İspanya, İngiltere, Hollanda, Romanya ve Türkiye gruplarda liderlik koltuğuna oturdu.

Sonuçlar ve grupların puan durumları şöyle:

A Grubu

Almanya-İskoçya: 5-1

Macaristan-İsviçre: 1-3

TakımOGBMAYAV.P
Almanya11005143
İsviçre11003123
Macaristan100113-20
İskoçya100115-40

B Grubu

İspanya-Hırvatistan: 3-0

İtalya-Arnavutluk: 2-1

TakımOGBMAYAV.P
İspanya11003033
İtalya11002113
Arnavutluk100112-10
Hırvatistan100103-30

C Grubu

Slovenya-Danimarka: 1-1

Sırbistan-İngiltere: 0-1

TakımOGBMAYAV.P
İngiltere11001013
Danimarka10101101
Slovenya10101101
Sırbistan100101-10

D Grubu

Polonya-Hollanda: 1-2

Avusturya-Fransa: 0-1

TakımOGBMAYAV.P
Hollanda11002113
Fransa11001013
Polonya100112-10
Avusturya100101-10

E Grubu

Romanya-Ukrayna: 3-0

Belçika-Slovakya: 0-1

TakımOGBMAYAV.P
Romanya11003033
Slovakya11001013
Belçika100101-10
Ukrayna100103-30

F Grubu

Türkiye-Gürcistan: 3-1

Portekiz-Çekya: 2-1

TakımOGBMAYAV.P
Türkiye11003123
Portekiz11002113
Çekya100112-10
Gürcistan100113-20

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