Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan başlıyor.

Turnuvanın açılış maçında A Grubu'nda ev sahibi Almanya, İskoçya ile karşı karşıya gelecek.

Almanya ile İskoçya arasında Allianz Arena'da oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den yayınlanacak. Turnuvanın açılış maçında Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak.

MUHTEMEL 11'LER

Almanya: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündoğan, Wirtz; Havertz

İskoçya: Gunn; Ralston, Porteous, Hendry, Tierney, Robertson; McTominay, Gilmour, McGregor, McGinn; Adams

TEKNİK DİREKTÖRLER NE DEDİ?

Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann: "Oyuncuların gözlerine baktığımda evimizdeki ilk maçta kazanmak istediklerini görebiliyorum. Gerçekten sabırsızlanıyorum. Bu büyük bir turnuva. Takıma ve ülkemize liderlik edebilmek çok özel bir duygu."

İskoçya Teknik Direktörü Steve Clarke: "Buna hazır olmak için uzun süre bekledik. Hazırlık sürecinde çok çalıştık ve umarım bunun karşılığını sahada alırız. Almanya kazanmak isteyecek, biz de kazanmak istiyoruz. Diğer herkes bunun tadını çıkartacaktır."