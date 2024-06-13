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Spor

EURO 2024 öncesi Mbappe ve Coman'dan Fransa'ya kötü haber!

Fransa Milli Takımı, EURO 2024'ün başlamasına saatler kala hastalık kriziyle boğuşuyor. Takımın yıldız isimleri Kylian Mbappe ve Kingsley Coman, hastalıkları nedeniyle perşembe günü yapılan antrenmana katılmadı.

13 Haziran 2024 Perşembe 23:14 - Güncelleme:
EURO 2024 öncesi Mbappe ve Coman'dan Fransa'ya kötü haber!
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EURO 2024'ün başlamasına az bir süre kala Fransa'da adeta kriz çıktı.

ANTRENMANA ÇIKMADILAR

The Athletic'de çıkan habere göre Fransa kaptanı Kylian Mbappe ve forvet Kingsley Coman, Pazartesi günü Avusturya'ya karşı oynayacakları Euro 2024 açılış maçı öncesinde perşembe günü antrenmana çıkmadı.

25 yaşındaki Mbappe takımın geri kalanından ayrı olarak kapalı alanda bireysel çalışma yaparken, 28 yaşındaki Coman hastalığı nedeniyle antrenmanı kaçırdı.

İKİ İSİM ANTRENMANI BIRAKTI

Defans oyuncusu Ibrahima Konate ve orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni grup antrenmanına başladı ancak daha sonra kondisyoner eşliğinde bireysel egzersizler yapmak için antrenmanı yarıda bıraktı.

25 yaşındaki Konate soğuk algınlığı semptomları yaşarken, 24 yaşındaki Tchouameni ise Mayıs ayında Bayern Münih'e karşı kazanılan Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci ayağında sol ayağından stres sakatlığı geçirdikten sonra iyileşme protokolüne devam ediyor.

Fransa turnuva için Hollanda, Avusturya ve Polonya ile birlikte D Grubunda yer alıyor.

Turnuvaya Avusturya karşısında başlayan Fransa, 21 Haziran'da Hollanda ile karşılaştıktan sonra 25 Haziran'da Polonya karşısında turnuvayı tamamlayacak.

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