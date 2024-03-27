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Spor

EURO 2024 trenine son binen Polonya oldu!

EURO 2024 Elemeleri Play-off Turu final maçında Polonya, normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 biten maçta penaltılarda Galler'i 5-4 mağlup ederek, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

27 Mart 2024 Çarşamba 01:40 - Güncelleme:
EURO 2024 trenine son binen Polonya oldu!
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EURO 2024 Elemeleri Play-Off Grup A'nın finalinde Robert Page'in ekibi Galler ile Michal Probierz'in yönetimindeki Polonya karşı karşıya geldi.

Cardiff Stadyumu'nda oynanan maçın normal süresi ve uzatmaları 0-0 berabere bitti ve karşılaşma uzatmalara gitti. Ev sahibi Galler'de Chris Mepham 120+1'de ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Penaltılarda rakibini 5-4 mağlup eden Polonya, play-off finalinin kazanan tarafı oldu ve EURO 2024'e kalmayı başardı.

Polonya'da Fenerbahçeli Sebastian Szymanski 101, Başakşehirli Krzysztof Piaktek ise 80. dakikada oyuna dahil oldu.

Polonya, EURO 2024'te Avusturya, Fransa ve Hollanda'nın yer aldığı D Grubu'nda mücadele edecek.

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