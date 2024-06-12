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Spor

EURO 2024'te 15 farklı ülkeden 19 hakem görev alacak

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın başlamasına kısa bir süre kaldı. Merakla beklenen turnuvada 15 farklı ülkeden 19 orta hakem görev alacak.

AA12 Haziran 2024 Çarşamba 11:30 - Güncelleme:
EURO 2024'te 15 farklı ülkeden 19 hakem görev alacak
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UEFA, 14 Haziran-14 Temmuz'da Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2024'te görev yapacak hakemleri 15 farklı ülkeden seçti.

Şampiyonada İtalya, Fransa, İngiltere ve Almanya'dan 2'şer hakem düdük çalacak.

Türkiye, Portekiz, İspanya, Romanya, Slovakya, Hollanda, Polonya, İsveç, İsviçre, Slovenya ve Arjantin'den ise 1'er hakem EURO 2024'te görev yapacak.

HALİL UMUT MELER EURO 2024'TE

EURO 2024'te görev alacak isimler arasındaki tek Türk hakem Halil Umut Meler.

Meler, kariyerinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda düdük çalacak.

Turnuvada 37 yaşındaki Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Alper Ulusoy ise Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev alacak.

AVRUPA DIŞINDAN TEK HAKEM ARJANTİN'DEN

EURO 2024'te Avrupa dışından tek bir hakeme görev verildi.

UEFA ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) arasındaki iş birliği kapsamında Arjantinli hakem Facundo Tello da turnuvada maç yönetecek hakemler arasına dahil edildi.

EN FAZLA GÖREV ALANLAR CÜNEYT ÇAKIR VE KUİPERS

Türk hakem Cüneyt Çakır, turnuva tarihinin en çok maç yöneten hakemi ünvanını, Hollandalı hakem Bjern Kuipers ile birlikte taşıyor.

EURO 2012, EURO 2016 ve EURO 2020'de görev alan Çakır, toplam 9 maçta görev alarak bu alanda, Kuipers ile birlikte zirvede yer alıyor.

Eski hakem Cüneyt Çakır'ın Avrupa şampiyonalarında yönettiği maçlar şöyle:

EURO 2020: Macaristan-Portekiz (Grup), Ukrayna-Avusturya (Grup), Hırvatistan-İspanya (Son 16)

EURO 2016: Portekiz-İzlanda (Grup), Belçika-İrlanda (Grup), İtalya-İspanya (Son 16)

EURO 2012: Ukrayna-İsveç (Grup), İtalya-İrlanda (Grup), Portekiz-İspanya (Yarı final)

HAKEMLER

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda düdük çalacak hakemler şunlar:

HakemÜlkesiYaşı
Halil Umut MelerTürkiye37
Artur Soares DiasPortekiz44
Jesus Gil Manzanoİtalya40
Marco Guidaİtalya42
Istvan KovacsRomanya39
Ivan KruzliakSlovakya40
François LetexierFransa35
Danny MakkelieHollanda41
Szymon MarciniakPolonya43
Glenn Nybergİsveç35
Michael Oliverİngiltere39
Daniele Orsatoİtalya48
Sandro Scharerİsviçre35
Daniel SiebertAlmanya40
Anthony Taylorİngiltere45
Clement TurpinFransa42
Slavko VincicSlovenya44
Felix ZwayerAlmanya43
Facundo TelloArjantin42

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