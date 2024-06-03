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Spor

EURO 2024'te finalin stadı: Berlin Olimpiyat

Berlin Olimpiyat Stadı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) final dahil 6 maça ev sahipliği yapacak.

AA3 Haziran 2024 Pazartesi 11:09 - Güncelleme:
EURO 2024'te finalin stadı: Berlin Olimpiyat
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Olimpiyat Stadı, Almanya'da 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek turnuva boyunca maçlara ev sahipliği yapacak 10 stat arasında yer alıyor.

Ülkenin en yüksek kapasiteye sahip statlarından Berlin Olimpiyat, maçlar sırasında 71 bin kişiyi ağırlayacak.

OLİMPİYATLAR İÇİN İNŞA EDİLDİ

Geçmişte 100 bin kişilik kapasiteye sahip Berlin Olimpiyat Stadı, 1936 Olimpiyat Oyunları için inşa edildi.

Stat, olimpiyatların ardından birçok büyük spor organizasyonuna ev sahipliği yapmaya devam etti.

Berlin Olimpiyat Stadı, Almanya Kupası'nda 1985'ten bu yana final maçlarının oynanmasıyla Alman futbol kültüründeki yerini sağlamlaştırdı.

FİNALLERİN STADI

Olimpiyat Stadı, 1936 Olimpiyat Oyunları'ndan sonra 1974 ve 2006 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan statlar arasında yer aldı.

Stat, İtalya'nın Fransa karşısında penaltılarla zafere ulaştığı 2006 FIFA Dünya Kupası'nda final dahil 6 maça ev sahipliği yaptı.

Bu maçtan 9 yıl sonra ise Barcelona, Berlin Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliğindeki 2015 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Juventus'u yenerek mutlu sona ulaştı.

Ayrıca 2011 FIFA Kadınlar Dünya Kupası açılış maçı da Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynandı.

ATLETİZMDE ÖNEMLİ YERE SAHİP

Berlin Olimpiyat Stadı, dünya standartlarında bir müzik alanı ve futbol stadı olmasının yanı sıra atletizm tarihinde de önemli yere sahip.

Jamaikalı atlet Usain Bolt'un performansıyla tarihe geçtiği Berlin Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen 2009 Dünya Atletizm Şampiyonası, sporseverlerin unutamadığı organizasyonlar arasında yer aldı.

Bolt, 100 metrede 9.58 ve 200 metrede 19.19 saniyelik ulaşılması güç rekorlarını bu statta kırdı.

- EURO 2024 maçları

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak EURO 2024 maçları şu şekilde:

15 Haziran: İspanya-Hırvatistan

21 Haziran: Polonya-Avusturya

25 Haziran: Hollanda-Avusturya

29 Haziran: Son 16 turu

6 Temmuz: Çeyrek final

14 Temmuz: Final

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