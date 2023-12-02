2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Finalleri'nin kura töreni, Almanya'da gerçekleştirildi. A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu.

A GRUBU: Almanya, Macaristan, İskoçya, İsviçre

B GRUBU: İspanya, Arnavutluk, Hırvatistan, İtalya

C GRUBU: İngiltere, Danimarka, Slovenya, Sırbistan

D GRUBU: Fransa, Avusturya, Hollanda, Play-off kazananı (A Kazananı)

E GRUBU: Belçika, Romanya, Slovakya, Play-off kazanını (B kazananı)

F GRUBU: Portekiz, TÜRKİYE, Çekya, Play-off kazananı (Gürcistan, Lüksemburg, Kazakistan, Yunanistan)

EURO 2024 Fikstürümüz

18 Haziran, Playoff C, Dortmund

22 Haziran, Portekiz, Dortmund

26 Haziran, Çekya, Hamburg

GRUPTA BİRİNCİ VE İKİNCİLER DOĞRUDAN SON 16 TURUNDA

EURO 2024'te 4'erli 6 grupta toplam 24 takım mücadele edecek. 6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak.

Son 16 turundan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek.

10 ŞEHİR EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek EURO 2024, Almanya'daki 10 şehirde gerçekleştirilecek. EURO 2024'e Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.

Şampiyonanın açılış maçı Münih'teki Allianz Arena, final karşılaşması ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Grup maçlarının 26 Haziran'da biteceği turnuvada, son 16 turu aşaması 29 Haziran'da başlayacak.

Turnuvada 5 Temmuz'da çeyrek final ve 9 Temmuz'da da yarı final maçları başlayacak. EURO 2024'ün şampiyonu 14 Temmuz'da Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçıyla belli olacak.