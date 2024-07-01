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Spor

EURO 2024'te heyecan devam ediyor! İşte günün programı

EURO 2024'te heyecan son 16 turu maçları ile devam ediyor. Çeyrek finale kalan 4 takım netleşti. Bugün oynanacak maçların ardından 2 takım daha çeyrek final bileti alacak.

1 Temmuz 2024 Pazartesi 11:10 - Güncelleme:
EURO 2024'te heyecan devam ediyor! İşte günün programı
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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turunda bugün 2 maç oynanacak.

Günün ilk maçında Fransa ile Belçika karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 19.00'da başlayacak ve karşılaşma Esprit Arena'da oynanacak.

EURO 2024'te günün diğer karşılaşmasında Portekiz ile Slovenya Deutsche Bank Park'ta karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turunda şu ana kadar oynanan maçların ardından İsviçre, Almanya, İngiltere ve İspanya çeyrek finale kaldı.

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