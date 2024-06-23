EURO 2024'te ikinci hafta sona erdi! İşte son durum...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) gruplarında ikinci maçlar sona erdi.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada dörderli 6 grupta mücadele eden 24 takım, 12 maç yaptı.
İkinci müsabakaların ardından A Grubu'nda Almanya, B Grubu'nda İspanya ve F Grubu'nda Portekiz, son 16 turunu garantiledi.
Sonuçlar ve grupların puan durumları şöyle:
A GRUBU
Almanya-Macaristan: 2-0
İskoçya-İsviçre: 1-1
|Takım
|0
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|Almanya
|2
|2
|0
|0
|7
|1
|6
|6
|İsviçre
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|İskoçya
|2
|0
|1
|1
|2
|6
|-4
|1
|Macaristan
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
B GRUBU
Hırvatistan-Arnavutluk: 2-2
İspanya-İtalya: 1-0
|Takım
|O
|G
|B
|M
|AG
|YG
|AV
|P
|İspanya
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|4
|6
|İtalya
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|Arnavutluk
|2
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|Hırvatistan
|2
|0
|1
|1
|2
|5
|-3
|1
C GRUBU
Slovenya-Sırbistan: 1-1
Danimarka-İngiltere: 1-1
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|İngiltere
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|Danimarka
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|Slovenya
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|Sırbistan
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
D GRUBU
Polonya-Avusturya: 1-3
Hollanda-Fransa: 0-0
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|Hollanda
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|Fransa
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|4
|Avusturya
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|1
|3
|Polonya
|2
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|0
E GRUBU
Slovakya-Ukrayna: 1-2
Belçika-Romanya: 2-0
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|Romanya
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|1
|3
|Belçika
|2
|1
|0
|1
|2
|1
|1
|3
|Slovakya
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|Ukrayna
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
F GRUBU
Gürcistan-Çekya: 1-1
Türkiye-Portekiz: 0-3
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV.
|P
|Portekiz
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|4
|6
|Türkiye
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|Çekya
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|Gürcistan
|2
|0
|1
|1
|2
|4
|-2
|1