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Spor

EURO 2024'te ikinci hafta sona erdi! İşte son durum...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası grup aşamasında ikinci hafta sona erdi. İşte genel görünüm ve oluşan puan durumu...

AA23 Haziran 2024 Pazar 01:39 - Güncelleme:
EURO 2024'te ikinci hafta sona erdi! İşte son durum...
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) gruplarında ikinci maçlar sona erdi.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada dörderli 6 grupta mücadele eden 24 takım, 12 maç yaptı.

İkinci müsabakaların ardından A Grubu'nda Almanya, B Grubu'nda İspanya ve F Grubu'nda Portekiz, son 16 turunu garantiledi.

Sonuçlar ve grupların puan durumları şöyle:

A GRUBU

Almanya-Macaristan: 2-0

İskoçya-İsviçre: 1-1

Takım0GBMAYAVP
Almanya22007166
İsviçre21104224
İskoçya201126-41
Macaristan200215-40

B GRUBU

Hırvatistan-Arnavutluk: 2-2

İspanya-İtalya: 1-0

TakımOGBMAGYGAVP
İspanya22004046
İtalya21012203
Arnavutluk201134-11
Hırvatistan201125-31

C GRUBU

Slovenya-Sırbistan: 1-1

Danimarka-İngiltere: 1-1

TakımOGBMAYAVP
İngiltere21102114
Danimarka20202202
Slovenya20202202
Sırbistan201112-11

D GRUBU

Polonya-Avusturya: 1-3

Hollanda-Fransa: 0-0

TakımOGBMAYAVP
Hollanda21102114
Fransa21101014
Avusturya21013213
Polonya200225-30

E GRUBU

Slovakya-Ukrayna: 1-2

Belçika-Romanya: 2-0

TakımOGBMAYAVP
Romanya21013213
Belçika21012113
Slovakya21012203
Ukrayna210124-23

F GRUBU

Gürcistan-Çekya: 1-1

Türkiye-Portekiz: 0-3

TakımOGBMAYAV.P
Portekiz22005146
Türkiye210134-13
Çekya201123-11
Gürcistan201124-21

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