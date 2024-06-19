İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Haziran 2024 Çarşamba / 13 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5295
  • EURO
    34,9919
  • ALTIN
    2435.46
  • BIST100
    10471.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • EURO 2024'te tarihi başlangıç! Bizim Çocuklar resmen uçtu
Spor

EURO 2024'te tarihi başlangıç! Bizim Çocuklar resmen uçtu

A Milli Futbol Takımı dün akşam EURO 2024 ilk maçında Gürcistan'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Turnuvaya galibiyetle başlayan Milli Takım birçok ilke de imza attı. İşte detaylar...

Akşam19 Haziran 2024 Çarşamba 09:14 - Güncelleme:
EURO 2024'te tarihi başlangıç! Bizim Çocuklar resmen uçtu
ABONE OL

Kenan Yıldız'ın golü ofsayta, Kaan Ayhan'ın şutu direğe takıldı. Avrupa Şampiyonaları tarihinde gol atan en genç oyuncumuz Arda. Harika golle açılışı yapan Mert Müldür sakatlandı, yerine Zeki girdi.

GOL BEKLENTİSİNDE ZİRVE!

EURO 2024'te ilk karşılaşmasında Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden A Milliler, turnuvada bu maça dek geçen süreçte en yüksek şut çeken ve gol beklentisi üreten takım oldu. Gürcistan kalelerini 22 şutla döven Ay-Yıldızlılar, bu şutlardan 2.7 (xG) gol beklentisiyle de zirvede...2008 RUHU!

Kaptan Hakan Çalhanoğlu, maçtan sonra şöyle konuştu: "Son dakikalara kadar inandık, önemli olan buydu. Mert'in, Arda'nın golleri çok önemliydi. Sahadaki herkes çok iyi mücadele etti. Herkesin Milli Takım formasıyla gelmesi güzeldi. 2008 ruhu çok önemli denir hep, bizim de hedefi miz bu ruhu sahaya yansıtabilmek."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.