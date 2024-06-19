Kenan Yıldız'ın golü ofsayta, Kaan Ayhan'ın şutu direğe takıldı. Avrupa Şampiyonaları tarihinde gol atan en genç oyuncumuz Arda. Harika golle açılışı yapan Mert Müldür sakatlandı, yerine Zeki girdi.

GOL BEKLENTİSİNDE ZİRVE!

EURO 2024'te ilk karşılaşmasında Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden A Milliler, turnuvada bu maça dek geçen süreçte en yüksek şut çeken ve gol beklentisi üreten takım oldu. Gürcistan kalelerini 22 şutla döven Ay-Yıldızlılar, bu şutlardan 2.7 (xG) gol beklentisiyle de zirvede...2008 RUHU!

Kaptan Hakan Çalhanoğlu, maçtan sonra şöyle konuştu: "Son dakikalara kadar inandık, önemli olan buydu. Mert'in, Arda'nın golleri çok önemliydi. Sahadaki herkes çok iyi mücadele etti. Herkesin Milli Takım formasıyla gelmesi güzeldi. 2008 ruhu çok önemli denir hep, bizim de hedefi miz bu ruhu sahaya yansıtabilmek."