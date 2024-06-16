İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Haziran 2024 Pazar / 10 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,7878
  • EURO
    35,1602
  • ALTIN
    2457.99
  • BIST100
    10471.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • EURO 2024'te üçüncü gün heyecanı! 3 dev maç oynanacak
Spor

EURO 2024'te üçüncü gün heyecanı! 3 dev maç oynanacak

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'ün üçüncü gününde 3 maç oynanacak. Turnuvanın üçüncü gününde Polonya ile Hollanda, Danimarka ile Slovenya ve Sırbistan ile İngiltere karşı karşıya gelecek.

16 Haziran 2024 Pazar 01:48 - Güncelleme:
EURO 2024'te üçüncü gün heyecanı! 3 dev maç oynanacak
ABONE OL

Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın üçüncü gününde tam 3 maç oynanacak.

TSİ 16.00'da Polonya - Hollanda maçıyla başlayacak maraton 19.00'da Slovenya - Danimarka maçıyla devam edecek ve 22.00'da oynanacak Sırbistan - İngiltere maçlarıyla son bulacak.

POLONYA - HOLLANDA

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu ilk maçında Polonya ile karşılaşacak Hollanda, son 45 yılda rakibine kaybetmedi.

Almanya'nın Hamburg kentindeki Volkspark Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 16.00'da başlayacak.

Mücadeleyi Portekizli hakem Artur Soares Dias yönetecek. Dias'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Bosna Hersekli Irfan Peljto olacak.

PORTAKALLAR SON MAÇLARDA ÜSTÜN

Hollanda, rakibiyle oynadığı son 7 maçın 6'sından galibiyetle ayrıldı.

Son 12 müsabakaya bakıldığında ise "Portakallar" 7 kez galip geldi, 5 maç da berabere sona erdi.

Rakibine karşı 45 yıllık galibiyet özlemi çeken Polonya, son galibiyetini 1979'da 2-0'lık skorla aldı.

DANİMARKA - SLOVENYA

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu ilk maçında Slovenya ile Danimarka karşı karşıya gelecek.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada C Grubu'nda yer alan iki takım, ilk maçlarına çıkacak. Stuttgart kentindeki 51 bin kişi kapasiteli Stuttgart Arena'da yapılacak maç, TSİ 19.00'da başlayacak.

Müsabakada İsviçre Futbol Federasyonundan hakem Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ile Bekim Zogaj yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Litvanya'dan Donatas Rumsas olacak.

ELEMELERDE KARŞILAŞTILAR

EURO 2024 elemelerinde karşı karşıya gelen Slovenya ile Danimarka, finallerde de aynı gruba düştü.

Elemelerde H Grubu'nda yer alan iki takım da 22'şer puan topladı. Danimarka, averajla lider olurken, Slovenya ikinci sırayı alarak adını finallere yazdırdı.

İki takım arasında eleme grubunda oynanan ilk maç 1-1 sonuçlanırken ikinci müsabakayı Danimarka 2-1 kazandı.

SIRBİSTAN - İNGİLTERE

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu'nda Sırbistan ile İngiltere karşı karşıya gelecek.

Arena AufSchalke'de oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

Orsato'nun yardımcılıklarını Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini üstlenecek.

EURO 2020'nin son finalisti İngiltere, kadro değeri ve formda oyuncularıyla turnuvanın iddialı takımları arasında yer alıyor.

Sırbistan da zorlu gruptan çıkma adına İngiltere karşısında puan alma peşinde olacak.

ŞAMPİYONA YOLCULUKLARI

İngiltere, şampiyonanın elemelerinde etkili bir performansa imza attı.

Elemelerde İtalya, Ukrayna, Kuzey Makedonya ve Malta ile mücadele eden İngiltere, grubunu namağlup lider tamamladı. Grupta oynadığı 8 maçtan 6 galibiyet ve 2 beraberlik ayrılan İngiltere, rakip fileleri 22 kez havalandırırken kalesinde ise sadece 4 gol gördü.

Sırbistan ise Macaristan, Karadağ, Litvanya ve Bulgaristan ile mücadele ettiği 2. sırada tamamlarken, 4 galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

KAPTAN TADIC SAHNE ALACAK

Sırbistan, Süper Lig'de önemli bir ismi kadrosunda barındırıyor.

Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Dusan Tadic, Sırbistan Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapıyor.

Tecrübeli oyuncunun, karşılaşmada ilk 11'de başlaması bekleniyor.

  • EURO2024
  • Polonya-Hollanda
  • Danimarka-Slovenya
  • Sırbistan-İngiltere

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.