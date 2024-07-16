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  • EURO 2024'ün en iyi golü belli oldu! Arda Güler ve Mert Müldür...
Spor

EURO 2024'ün en iyi golü belli oldu! Arda Güler ve Mert Müldür...

Lamine Yamal'ın Fransa'ya attığı gol, EURO 2024'te turnuvanın en iyi golü seçildi. Milli yıldızlardan Arda Güler listeye 5. sıradan dahil olurken, Mert Müldür'ün golü 6. seçildi.

16 Temmuz 2024 Salı 18:16 - Güncelleme:
EURO 2024'ün en iyi golü belli oldu! Arda Güler ve Mert Müldür...
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UEFA, İspanya'nın zafere ulaştığı EURO 2024'te atılan en iyi 10 golü belirledi.

Lamine Yamal'ın Fransa'ya attığı gol, UEFA EURO 2024'te turnuvanın en iyi golü seçildi.

Arda Güler'in Gürcistan'a attığı gol listede 5. sırada yer alırken, Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol ise en iyi 6. gol seçildi.

İşte UEFA'ya göre turnuvanın en iyi 10 golü

1. Lamine Yamal, İspanya 2-1 Fransa

2. Jude Bellingham, İngiltere 2-1 Slovakya

3. Xherdan Shaqiri, İskoçya 1-1 İsviçre

4. Nicolae Stanciu, Romanya 3-0 Ukrayna

5. Arda Güler, Türkiye 3-1 Gürcistan

6. Mert Müldür, Türkiye 3-1 Gürcistan

7. Fabián Ruiz, İspanya 3-0 Hırvatistan

8. Ollie Watkins, Hollanda 1-2 İngiltere

9. Mattia Zaccagni, Hırvatistan 1-1 İtalya

10. Xavi Simons, Hollanda 1-2 İngiltere

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