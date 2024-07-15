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Spor

EURO 2024'ün şampiyonu İspanya kupasını kaldırdı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mutlu sona ulaşan İspanya Milli Takımı, kupasını kaldırdı.

AA15 Temmuz 2024 Pazartesi 00:40 - Güncelleme:
EURO 2024'ün şampiyonu İspanya kupasını kaldırdı
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Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran'da başlayan EURO 2024, Berlin Olimpiyat Stadı'nda İspanya ile İngiltere arasında yapılan final maçıyla sona erdi. İspanya'nın 2-1 kazandığı karşılaşmanın ardından kupa töreni düzenlendi.

Törene UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İspanya Kralı 6. Felipe, Galler Prensi William katıldı.

Kupayı sahaya kurulan platforma son şampiyon İtalya'nın kaptanı Giorgio Chiellini getirdi. Önce şampiyon İspanya'nın alkışları arasında platforma gelen karşılaşmanın hakemleri ve ikinci İngiltere'nin madalyaları verildi.

Daha sonra sahneye şampiyon İspanya çıktı. UEFA Başkanı Ceferin, kupayı kaptan Alvaro Morata'ya verdi. Takım arkadaşlarının önüne gelen Morata, büyük bir coşkuyla kupayı kaldırdı.

Takım arkadaşları ve taraftarlarının eşlik ettiği kutlamaya stattaki havai fişekli gösteri de renk kattı.

İspanyol futbolcular, kupa töreninin ardından sevincini kendilerini desteklemek için Berlin Olimpiyat Stadı'nda gelen taraftarlarıyla yaşadı.

BİREYSEL ÖDÜLLER

EURO 2024'te farklı kategorilerde bireysel ödüller sahibini buldu.

Turnuvanın en iyi futbolcusu İspanya'dan orta saha oyuncusu Rodri seçildi. En iyi genç oyuncu ödülü ise Avrupa Şampiyonası tarihinin en genç oyuncusu ve golcüsü rekorlarını kıran İspanyol Lamine Yamal'a verildi.

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